María Jesús Ruiz: "Mentí en el 'Deluxe' para proteger a Gil Silgado"

Hace un par de semanas María Jesús Ruiz (34) acudía a un programa de televisión para ser entrevistada por su vuelta con José María Gil Silgado (65). En la entrevista, la ex Miss España cometió tres errores garrafales que ya le están pasando factura.

El momento más controvertido ocurrió cuando admitió que todas las acusaciones que había hecho contra Gil Silgado, sobre supuestas amenazas de muerte, acoso y malos tratos psicológicos, eran mentira: "Yo en ese momento estaba cargada de odio. Muy vengativa por todo lo que me había hecho y adorné todo. Las lágrimas que derramé en ese momento eran mentira. Fui muy mala. Me lo inventé para hacerle daño", relató.

Días después, 'Corazón' se puso en contacto con una María Jesús completamente devastada. "Me siento horrible. Todo el mundo me odia", confesaba la de Andújar.

En relación a la negación de las acusaciones hacia su pareja actual, Ruiz asegura que "no sabía cómo defenderle. Quise proteger a José María y me embarré. Por supuesto que existieron los maltratos psicológicos. Es más, la fiscalía me lo corroboró y ellos han actuado de oficio".

Por otra parte, este medio ha tenido acceso al documento escrito por María Jesús en el que relataba, punto por punto, todos los presuntos malos tratos psicológicos y acoso por parte de Gil Silgado, tanto a ella como a su familia y al que en ese momento era su pareja, Julio Ruz. Unos hechos que ella probaba aportando cartas y mensajes que fueron presentados ante un juez en noviembre de 2016.

La fiscalía solicitó entonces 22 meses de cárcel y tres años de alejamiento para Gil Silgado. Cuando la pareja decidió volver, María Jesús quiso retirar los cargos, pero la fiscalía podría actuar de oficio. Habrá que esperar para ver qué pasos dará el fiscal de violencia de género de Jaén ante esta dicotomía: actuar en contra de María Jesús por falso testimonio, algo que, de producirse, podría llevarla incluso a la cárcel, o continuar el proceso legal en contra de José María Gil Silgado.

Otro de los puntos peliagudos de la entrevista fue cuando la hija de Gil Silgado mostró unos mensajes de su padre en los que este acusaba a María Jesús de haber cobrado al Ayuntamiento de Andújar (Jaén) unos desfiles en dinero negro. A este respecto, la ex Miss España contó que "había recibido el pago en metálico porque era una opción".

Inmediatamente, el alcalde de Andújar, Francisco Huertas, emitía un comunicado en el que aseguraba: «Es falso que este organismo municipal realizara un pago o contratación al margen de la legalidad». Por su parte, María Jesús, a través de sus abogados, enviaba otro comunicado donde ratificaba que "su participación en la pasarela de moda flamenca fue remunerada y justificada documentalmente", señalando que "dada la pequeña cuantía el importe se hizo en efectivo, pero en ningún caso he cobrado en negro".

En la entrevista, Ruiz disparó dardos envenenados contra el que hasta hace poco era su novio, Julio Ruz, manifestando que la época en que habían estado juntos había sido la peor de su vida, a pesar de tener una hija en común. "Teníamos muchas discusiones. No éramos capaces de tener una convivencia normal. Yo tenía que cargar cajas estando embarazada, mientras él estaba de copas", contaba.

Sin embargo, días después, la modelo no solo niega que Julio tenga problemas con el alcohol, sino que en ningún caso la involucró en un problema con la Seguridad Social, tal y como se había afirmado. "No me metió en ningún problema. Me citaron cuando trabajaba en sus empresas por una inspección de trabajo. Algo rutinario. Nada más. Julio es buena persona y buen padre", finaliza.

