Pepa Aguilar, la viuda legal de Ángel Nieto

8 ene 2018

La vida de Ángel Nieto ha estado marcada por la discreción. Su fallecimiento el pasado agosto dejó rotas a dos familias, dos viudas y tres hijos. En el adiós al 12 más 1 veces campeón del mundo, las dos mujeres en la vida de Ángel compartieron banco y posiciones en el tanatorio, donde se le rindió el penúltimo tributo. El último homenaje fue en Madrid en septiembre, con una multitudinaria concentración de amigos y compañeros de pista.

Pepa Aguilar y Belinda Alonso han sido las féminas que mejor han conocido a la leyenda de nuestro deporte. Con la primera contrajo matrimonio en 1975 y tuvo dos hijos, Ángel Nieto Jr. (1975) y Pablo Nieto (1976). Una relación a la que pusieron punto y final en 1990. En aquel momento, Ángel Nieto conoció a su segunda y última compañera de viaje, Belinda Alonso, con quien fue padre por tercera vez, con el nacimiento en 1999 de Hugo.

La familia guarda silencio

Tres meses después del fallecimiento del piloto, esta revista ha sabido que su viuda a efectos legales es su primera mujer y no la segunda. Según ha podido conocer 'Corazón', Nieto y la madre de sus dos primeros hijos no habrían formalizado el divorcio en su momento ni tiempo después. Como consecuencia de esto, la única viuda para el sistema de la Seguridad Social, que es quien se encarga del pago de las pensiones de viudedad, sería la primera y única esposa a efectos legales. Nieto no se habría divorciado de Aguilar y, según marcan las leyes que rigen nuestro sistema, a su última compañera de viaje no le correspondería pensión alguna.

Esta publicación se ha puesto en contacto con la familia de Ángel Nieto. En las últimas horas, la revista ha preguntado a Gelete, primogénito de Nieto, por esta información. El silencio ha sido rotundo. No se quiere pronunciar, aun siendo conocedor de que su madre sería la beneficiaria de esta situación. Otro familiar de Ángel también huye al preguntar sobre esta cuestión: un sobrino del campeón tampoco se pronuncia al respecto.

La información sale a la luz la misma semana que se reabre el caso sobre el fallecimiento del piloto. La familia de Ángel Nieto ha recurrido el archivo de la causa abierta por su fallecimiento. El pasado diciembre, el responsable del Juzgado de Instrucción número 2 de Ibiza dictaba sobreseimiento del caso al considerar que Nieto falleció porque no llevaba correctamente abrochado el casco. A mediados de ese mes, el mismo juzgado archivaba la causa penal por su muerte.

El piloto perdió la vida el 3 de agosto, después de que, el 26 de julio, fuera golpeado por detrás por un quad. El vehículo que impactó era conducido por una mujer alemana, residente habitual de la isla, y que dio negativo en las pruebas de drogas y alcohol.

La familia quiere reabrir este caso ante las posibles dudas que surgen sobre la veracidad de que Ángel Nieto llevara abrochado el casco protector de su cabeza. El atestado policial recoge en su informe que lo llevaba suelto. La familia lo duda. Para las aseguradoras de ambas partes, la guerra ha llegado. La diferencia de indemnización, según una versión u otra, seguramente será muy distinta.

