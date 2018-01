Alex González, Silvia Abascal y otros famosos suplantados en la red

9 ene 2018

Las redes se han convertido en todo un peligro para los famosos. Muchos han sido víctimas de suplantación de identidad y se han visto obligados a denunciarlo públicamente. El último ha sido Alex González, que hace unos días tuvo que escribir en Twitter y en Instagram que alguien había creado una cuenta falsa en Facebook con su nombre. «Me aterra la idea de que alguien haya podido creer estar hablando conmigo a través de Facebook, el contenido de la conversación y si esto ha podido afectar a alguien de alguna forma. NO ERA YO y tomaré medidas legales», ha escrito el actor.

Unas semana antes, también Silvia Abascal denunciaba una usurpación en Facebook. Alguien agradecía en su nombre el apoyo recibido. «A SILVIA ABASCAL de facebook. Pedirte por favor no pidas en mi nombre ni des las gracias de mi parte. Nunca te las he dado. No agradezco el doble y falso juego de las personas que se mueven entre el fan y la suplantación de identidad ‘Espero que disfrutéis de mis proyectos como actriz y como madre, etc...’», escribió la actriz.

Otras como Lara Álvarez o Malena Costa han compartido cuentas que publicaban en su nombre e incluso usaban el photoshop «en las fotos que da miedo», afirmó la mujer de Mario Suárez en una publicación.

La persona q suplanta mi identidad y retoca mi cara en las fotos que da miedo, se ha cambiado el nombre! DENUNCIApic.twitter.com/BfnwboZZxr — Malena Costa Sjögren (@Malenacosta7) 15 de enero de 2016

Más escabroso fue lo de Justin Bieber. Un joven de 24 años, llamado Bryan Asrary, fue arrestado después de hacerse pasar por el cantante para convencer a niñas de que le enviaran fotos y vídeos de contenido sexual.

En el caso de Neymar, la suplantación se produjo a través de Whatsapp. El futbolista utilizó Instagram para hacerlo público y pedir disculpas a los afectados. "Siempre que alguien reciba mensajes supuestamente míos de números desconocidos, que contacten con mis amigos y con las personas que trabajan conmigo para confirmar si el número es cierto”, escribió junto a pantallazos de conversaciones.

