9 ene 2018

Jorge Javier Vázquez lo anunció: el Melchor no había hecho el reparto de todos los regalos la noche de Reyes y llegaría, a lo largo de la tarde, a hacer entrega de el último de ellos al plató de 'Sálvame'. El presentador daba una pista: era una nueva colaboradora.

En ese momento, se generó un 'run run' y se abrió el debate y las apuestas sobre quién sería su nueva compañera. El enigma se resolvió poco antes de las 6 de la tarde, con la llegada de María Lapiedra como incorporación al plantel del espacio vespertino de Telecinco.

Allí, además de aclarar que el material que tenía Kiko Hernández en su mano, con imágenes de cuando ella trabajaba haciendo 'webcams', no era nada nueva. Que ella misma había colgado imágenes de aquella época en su anterior página web. Y que no era motivo para avergonzarse.

En una tarde en la que se prestó a contestar lo que sus nuevos compañeros le fueron preguntando y en la que advirtió que la única opinión que la importaba era la de Gustavo González, hizo frente, además, a un trauma de la infancia que no ha podido superar.

Jorge Javier le dijo saber qué era lo que le atormentaba y se ofreció a decírselo al oído para que ella le certificase si estaba en lo cierto. Efectivamente, lo sabía. Y María, inmediatamente se rompía y comenzaba a abrirse ante el presentador y la audiencia, demostrando que su fichaje era un acierto por el juego que va a dar.

"Como no me quiero, no me puedo perdonar", comentaba entre sollozos. Y añadía: "Por eso creé un personaje tan frívolo". Lapiedra aseguró que, de no haber tenido ese trauma de la infancia, su personaje jamás habría existido.

Además, explicó que ese era el motivo por el que Gustavo la llamaba Pascualina en vez de Lapiedra, porque él era el único con el que se había sincerado completamente. Concluyó recalcando que el 'paparazzo' siempre la había apoyado y que, incluso, le había recomendado ir a un psicólogo para superarlo.

