Stan Lee acusado de abusos sexuales a los 95 años

10 ene 2018

Compartir en google plus

El legendario Stan lee, creador de comics y de figuras como: 'Spiderman', 'X-Men' o 'Hulk', ha sido denunciado por varias enfermeras y a sus 95 años por acoso sexual.

El 'The Daily Mail' ha informado de que la empresa de servicios de enfermería dejó de enviarle enfermeras, para cuidarle en su millonaria mansión, debido a que "todas y cada una de ellas sufrieron manoseo o solicitudes de sexo oral de Stan Lee".

El diario británico también afirma que estas quejas por acoso han sido repetidas y constantes, y sin excepción de todas las trabajadoras que lo asistieron en su casa. Las cuales han confesado que: "Lee les solicitaba sexo oral en la ducha, que caminaba desnudo y que quería que le dieran placer en el dormitorio", según informaba el medio.

El abogado del artista, Tom Lallas, lo ha defendido asegurando que: "El señor Lee no será extorsionado ni pagará nada porque no ha hecho absolutamente nada malo".

Y es que el autor de los cuatro fantásticos, cuenta con una fortuna de USD 50 millones, que en parte ganó con sus muchas adaptaciones de sus comics a la gran pantalla.

Por su parte una fuente a la que ha accedido 'The Daily Mirror' asegura que "Stand es un hombre mayor evidentemente descontrolado. Parece que no le importa lo que la gente piensa de él, que ya no tiene filtro. A su casa de West Hollywood ha venido una cantidad de enfermeras jóvenes, y él la ha acosado. Cree que es divertido", concluía dicha fuente.

La propia dueña de la empresa quiso hacer frente a las muchas quejas de sus empleadas y acudió a Lee para quejarse sobre su comportamiento, pero sin resultado alguno.

Seguro que también te interesa...

James Franco responde a las acusaciones de acoso sexual: "No son precisas"

Estallan los casos por acoso, de Hollywood a 'Gran Hermano'

Estas son las actrices españolas que sí han sufrido acoso sexual