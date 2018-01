James Franco responde a las acusaciones de acoso sexual: "No son precisas"

10 ene 2018 agencias

James Franco ha sido acuasado por varias actrices de haber abusado sexualmente de ellas justo la noche en la que el actor mostraba su apoyo a las mujeres en el movimiento "Time's up" que marcó la ceremonia de los Globos de Oro y en la que se llevó el premio al mejor actor de una comedia o musical por el filme 'The Disaster Artist'.

Después de leer los comentarios de vatias actrices que aseguran haber sufrido abuso sexual por parte de Franco, el popular intérprete y director de cine ha contestado a las acusaciones explicando que "no son precisas".

Ha sido en el programa 'The late show' donde James Franco ha hablado por primera vez de las acusaciones: "Las cosas que he oído que están en Twitter no son precisas, pero apoyo completamente que la gente salga y sea capaz de tener una voz porque no tuvieron una voz durante mucho tiempo. Así que no quiero detenerles de ninguna manera. Es una cosa buena y lo apoyo".

"De la manera en que vivo mi vida, no puedo vivir si hay un resarcimiento pendiente (...). Si he hecho algo malo, lo arreglaré. Tengo que hacerlo", añadió.

Cancelan eventos en los que participaba James Franco

En su entrvista televisiva, Franco aseguró no saber qué había hecho mal con Ally Sheedy, otra de las mujeres que le acusó. Además, explicó que se siente orgulloso de asumir la responsabilidad por las cosas que ha hecho en su vida, también cuando se ha equivocado.

De momento, las acusaciones ya han pasado factura a James Franco y The New York Times canceló un encuentro público que tenía previsto con James Franco y su hermano Dave Franco para hablar del filme 'The Disaster Artist'.

Un portavoz del citado periódico indicó que, "dada la controversia que rodea las recientes acusaciones", la organización ya no se siente "cómoda" con el evento.

