15 ene 2018

Hacía mucho tiempo que no veíamos a Mayte Zaldívar en un plató de televisión, pero la exmujer de Julián Muñoz aceptó la invitación que le hizo Toñi Moreno y, en la tarde del domingo, se sentó en 'Viva la vida' para hablar de su ex, de Isabel Pantoja y de cómo es su vida en estos momentos.

Y lo que quedó claro es que no perdonará nunca a la tonadillera. "Nunca perdonaré a Isabel Pantoja. "Los dos me estaban jurando que no tenían nada e incluso se pusieron de rodillas, y era mentira", dijo con contundencia. Aunque le dijeron que no se olvidara que el que estaba casado era él, Mayte defendió su tesis: "Estoy de acuerdo, pero cada uno tiene que saber cuál es su lugar. Si te lías con un hombre casado, no te metas en la vida familiar, con los hijos y con todo".

A uno le gustaba la fama y a la otra el poder"

Además, sentenció que la de Julián e Isabel había sido una relación de intereses mutuos: "Julián Muñoz se lió con Isabel Pantoja. Nunca me creí ese amor y ellos mismos ahora lo han reconocido. A uno le gustaba la fama y a la otra el poder".

Zaldivar, que ahora es cocinera en un local que regenta su pareja, Marcos -también manifestó que sentía haber "ganado con el cambio"- se desahogó: "Mira, yo no sé si mi vida era buena o era mala, pero era mía y me la rompieron. Qué más da si le perdono. Yo solo sé que mis hijas han sufrido muchísimo".

Mayte, que ya contó hace unos días lo mal que lo pasó durante su estancia en la cárcel, negó haber tenido vis a vis con Muñoz durante esa estancia. Ahora, lo único que quiere es tener una vida tranquila y poder encontrar la estabilidad que un día le arrebataron.

Seguro que también te interesa...

Mayte Zaldívar rompe su silencio y ataca a Isabel Pantoja

Julián Muñoz: "Me arrepiento de haber conocido a Isabel Pantoja"

Mayte Zaldívar, ausente en el funeral de su madre para evitar el circo mediático