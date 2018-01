'OT 2017'. Nerea: "La música ha sido mi tabla de salvación"

15 ene 2018

En una de las clases de los Javis, Nerea recordó cómo los compañeros del colegio hicieron de su infancia una pesadilla. Pero aquellas experiencias, por dolorosas que fueran, reforzaron su pasión por la música, en la que encontró refugio e inspiración: "Cuando era pequeña fue muy duro, no tenía amigos y me sentía sola. Pero la música fue mi tabla de salvación. No solo porque era feliz cuando cantaba, también porque con ella me abrí a un mundo amable en el que hice amigos, en el que era feliz. La música lo es todo para mí".

A Nerea, la música le ha regalado la mejor experiencia de su vida: "Han sido dos meses tan intensos que me parecen un año. Me siento orgullosa de mi paso por la Academia. He visto mucha progresión. Si no hubiera tenido esos profesores, nada hubiera sido igual".

Me siento diferente a cuando entré, como si fuera una versión mejorada"

Nerea fue nominada porque, como en las últimas actuaciones, arrancó nerviosa e insegura para luego crecer y rematar la canción de manera apoteósica. En cierto modo, sus interpretaciones han sido un reflejo de su paso por 'OT': "Me siento diferente a cuando entré, como si fuera una versión mejorada y madura de mí misma. Incluso físicamente. Los cambios de 'look' me han encantado, con mis mechas". Fueron muchas noches con vestidos de princesa, una etiqueta que el jurado le puso al comienzo pero de la que se deshizo: "Entiendo que las etiquetas pesan. Y con 'Superstar' pude demostrar que hay muchas Nereas en mí".

Triste por su salida, se siente inmensamente feliz por Agoney y Miriam, sus grandes apoyos: "Agoney es como mi hermano. Sé que aunque nos hayamos separado ahora, estaremos juntos en cuanto acabe el concurso. Es cierto que ha tenido problemas de voz pero él nunca quiso dejar el concurso. Es un luchador que se merece ganar o ir a Eurovisión. En cuanto a 'la leona', es falso que sea fría, lo que necesita es cariño. Yo la admiro".

Nerea entiende su nominación y su expulsión: "Yo quería cantar Listen y me siento orgullosa de haberlo hecho. Pero estuve nerviosa y no controlé como debía. Y Agoney es favorito desde el primer minuto. Me llevo a los mejores amigos del mundo y me llevo el orgullo de haber cantado Quédate conmigo frente a Pastora Soler. Ese momento fue inolvidable".

