'OT 17': #PobreAgoney 'trending topic' mundial en la gala 5

28 nov 2017

Compartir en google plus

Los primeros días Agoney tuvo problemas de voz: "Me va a estallar la garganta", se excusaba al no poder alcanzar las notas más altas de la canción que ganó Eurovisión. De hecho, en el primer pase no llegó.

Luego descubrió que se debía al reflujo, "que irrita las cuerdas", le explicó Mónica Naranajo durante la gala. Un poco de reposo obró el milagro, que pudimos apreciar en un segundo pase de micros especialmente brillante.

Agoney tenía muy claro que la puesta en escena estaba diseñada para realzar su presencia, con un juego de espejos en el que se reflejaría su rostro y sus gestos. Es lo que nos quedaba por descubrir: si le sacaría partido… -su actuación y las de sus compañeros, en este link- Pero su voz le jugó una mala pasada en la gala 5 -lee aquí la crónica del directo- y deslució su actuación, incluso se quitó el in-ear para no escucharse, seguramente cuando sabía que ya no podía hacer nada.

"Tienes la voz un poco rota, todos lo hemos visto", le dijo Joe en su primera valoración. Luego, el jurado fue más allá, proponiéndole como nominado. Nerea, que había bromeado anteriormente con que le nominaran para que escarmentara y cuidara su voz, debió pasar un mal rato al ver que podía ocurrir.

Pero los profesores decidieron salvarle porque a pesar del 'accidente' sigue siendo uno de los favoritos a llegar a la final del concurso. Aunque había conseguido recuperar la voz para su actuación junto a Beatriz Luengo, fue TT con el hashtag #PobreAgoney, con el que su ‘fans’ se solidarizaban con él.

Seguro que también te interesa...

'OT 17': el beso de Amaia de España a Alfred en directo

Los nominados de la gala 5 de 'OT 17'

El hermano famoso de Raoul de 'OT 2017'

'OT 2017': El novio famoso de Ana Guerra

La novia famosa de Cepeda, concursante de 'OT 2017'

'OT 17': así es Alfred, el favorito de la gala 5