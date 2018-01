'OT 2017', gala 10: Nerea, expulsada

9 ene 2018

Se acabó. Nerea abandó anoche 'Operación Triunfo' tras batirse en un ajustado duelo con Agoney y cosechar el 47% de los votos para quedarse. Después de once semanas y diez galas, la catalana era la expulsada de la noche.

Se lo tomó con deportividad y dejó patente los lazos de amistad que se han ido trabando durante el 'talent show'. Sus primeras palabas, sin perder la sonrisa, fueron: "Estoy superfeliz, porque se queda Agoney", decía antes de referirse a su compañero como "hermano canario".

No hay persona más linda que Nerea" blas cantó

Su 'Listen', de Beyoncé, no le sirvió para continuar en el concurso, pero sí para ganarse un piropazo en las redes sociales. Fue Blas Cantó quien quiso despedir a la 'triunfita' con un mensaje en Twitter. "No hay persona más linda que Nerea. Felicidades no solo por tu voz... sino también por tu generosidad y tu honestidad. Sigue luchando por lo que quieres, te mereces todo lo bueno del mundo. Sueña siempre a lo grande!", escribió.

No hay persona más linda que Nerea. Felicidades no sólo por tu voz... sino también por tu generosidad y tu honestidad. Sigue luchando por lo que quieres, te mereces todo lo bueno del mundo. Sueña siempre a lo grande! @OT_Oficial — Blas Cantó (@BlasCanto) 8 de enero de 2018

Nerea podrá estar en la actuación especial que todos los expulsados de esta edición ofrecerán este sábado, 13 de enero, en Zaragoza, en los Premios Forqué.

