16 ene 2018

José Mota (Montiel, Ciudad Real, 30 de junio de 1965) necesita pocas presentaciones. Por eso, lo mejor que podemos ofrecerles de nuestro encuentro con él en la Real Casa de Correos de Madrid, en la gala de los nominados a los Premios Goya 2018, son sus detalles familiares.

Por ejemplo, que le encanta jugar con sus hijos y que se encuentra feliz en su faceta de padre. Eso sí, no le hace gracia escuchar que se puedan dedicar a lo mismo que él. "Los padres no queremos que nuestros hijos se dediquen a lo que nosotros hemos hecho, porque somos tan golfos... (risas)". Añadía: "Es una broma. Quiero que hagan lo que ellos quieran hacer".

Soy el hijo más afortunado del mundo"

Aunque si hay algo con lo que se le ilumine la cara a Mota con su madre. "No sé si presume mucho de hijo. Seguramente, presumo yo más de madre, porque soy el hijo más afortunado del mundo. Tengo una madre maravillosa. No hablo de mi padre, porque hace muchos años que no está, pero he tenido unos padres maravillosos".

Y tiene muy claro que le llevaría el 'cabezón' si consigue llevárselo el próximo 3 de febrero. "Pondría el Goya en casa de mi madre. Me hace más ilusión a mí que a ella. A ella le hace mucha ilusión, pero a mí, el doble", revelaba.

Amén de su familia, se le preguntó por un posible reencuentro de Cruz y Raya, ahora que estñan tan de moda los 'revival' televisivos. "Tengo recuerdos maravillosos de Cruz y Raya. Por agenda de Juan y mía es complicado hacer un reencuentro de Cruz y Raya. Por ganas, donde hubo, siempre queda. Es complicado por el tema de agendas, como digo...".

De momento, tiene marcada en rojo en su agenda ese 3 de febrero. Que haya suerte.

