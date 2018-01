Gala de los nominados a los Premios Goya 2018. Nathalie Poza: "Si gano, tenéis que llamar al Samur"

16 ene 2018

Venía con la resaca de haberse alzado con el Premio Forqué -recuerda aquí su alfombra roja- en Zaragoza el pasado fin de semana. Quizás por eso, Nathalie Poza (Madrid, 7 de marzo de 1972) se abrió y estuvo cómoda ante la prensa en la Real Casa de Correos. Allí es donde se celebró el tradicional encuentro de los nominados a los Premios Goya, un galardón al que opta en la categoría de mejor actriz protagonista por su papel en 'No sé decir adiós'.

"Yo ya tengo un premio por una película que amo mucho, que ha significado mucho para mí y poder celebrarlo sintiendo todo el afecto de la gente... La había aparcado y, de repente, volver a revivir y no pdoer decir, de alguna manera, adiós al personaje", sentenciaba en referencia a ese Forqué.

Aunque, claro, un Goya es un Goya... "Si me dan el Goya, me muero. Igual tenéis que llamar al Samur. Igual me tengo que tomar algo antes. Quiero tener los cinco sentidos en ello, sin embargo, es que se me sale el corazón del pecho en las entregas de premios y en los Goya ya lo he vivido", contaba muy relajada.

No soy una 'show woman'"

Y añadía al respecto: "Os juro que pienso: 'Que no digan mi nombre'. Yo soy actriz para desaparecer. No soy interesante, ¿cómo voy a subir yo? No soy una 'show woman'. No soy pudorosa, me desnudo feliz en el escenario y en la playa, pero salir allí, ¿a qué?".

Tan poco interesante se cree que asegura que la gente ni la reconoce por la calle, que deben pensar que lo mismo es "la vecina del quinto" o la que aparece en la serie 'Traición'. "Me transformo mucho y no me reconocen demasiado. Todavía puedo entrar en los bares sola", añadía con ironía.

La misma que utilizó al asegurar que, de llevarse el Goya, no sabe ni dónde lo colocaría, que igual "me quedo mirándolo como a mi gato". Sí, tiene gato y pareja. Y este irá con ella. A no ser... "Si no nos separamos de aquí a los Goya, que discutimos mucho. Pero creo que no, que aguantaremos hasta entonces. No es del sector, eso nunca jamás. Yo lo soy y sé lo difícil que es aguantarme. Hay que salir del sector, no es bueno mezclar".

Esperemos que no, porque, aunque le costó, fue quien la calmó durante los Forqué, "me sostiene muy bien". Vamos, que nuestras esperanzas de no tener qu ellamar al Samur el próximo 3 de febrero pasan por este diseñador gráfico e industrial.

