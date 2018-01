16 ene 2018

Aún con la resaca y el 'run rún' de la apuesta al negro de las actrices de Hollywood para denunciar sobre la alfombra roja de los Globos de Oro los abusos y acosos en la industria, los Premios Goya 2018 se pusieron de largo en lo que tendría que ser una previa de la gran noche del cine español.

Decimos tendría que ser, porque cada año falta más gente y es más deslucida. A Penélope Cruz le pilló en Estados Unidos, y tal y como está la meteorología de caprichosa, era un follón coger un vuelo. A su marido, Javier Bardem, en Madrid, pero era un jaleo salir de casa con el frío que hacía en la capital.

Con las dos grandes estrellas ausentes, un grupito de los nominados que se juegan el premio el próximo 3 de febrero se dieron cita en la Real Casa de Correos. Y, si algo ha quedado claro, es que no hay nada coral para emular a las actrices de la meca del cine.

"Yo soy muy democrática. Creo que la gente debe ir como quiera y denunciar lo que quiera, vestida de la manera que quiera. No tiene nada que ver ir de negro, de rosa o de azul. Uno puede denunciar de cualquier color. Si a alguien hay algo que le hay algo que le ha ehcho daño, ofendido, humillado... eso hay que denunciarlo, por supuesto", sentenciaba tajante Marisa Paredes que, por cierto, es el Goya de Honor de este año.

Más o menos en la misma línea se expresó Maribel Verdú, que quiere su tercer 'cabezón' merced a su papel protagonista en 'Abracadabra'. "Yo reivindico ser mujer cada día de mi vida, no necesito ningún acto, pero si hay que hacer algo especial, se hará".

Ellas son dos de las voces autorizadas de nuestro cine. Por trayectoria y por reconocimiento del público. Pero las nuevas generaciones vienen pisando fuerte. Por ejemplo, Belén Cuesta, a la que no le convence la idea de tener que copiar lo de fuera.

No sé si sería buena idea ir todas de negro" belén cuesta

"No sé si sería buena idea ir todas de negro. Me parece bien que denunciemos y que todas apoyemos algo. No sé si copiar lo de los Globos es la opción", eran las palabras de Belén, nominada a mejor actriz de reparto por 'La llamada'.

Su compañera de película y de categoría de nominación, Anna Castillo nos decía no haber "vivido ningún tipo de acoso", todo lo contrario que Nathalie Poza, que narró su experiencia largo y tendido con los periodistas.

La actriz, nominada a mejor protagonista por su trabajo en 'No sé decir adiós', recordaba: "Sí he tenido que pasar por alguna situación de acoso. Con todo esto, una se da cuenta de que, en el momento que te pasa, guardas silencio. No lo cuentas. Te quedas callada. Es muy curioso y algo que, todavía, tengo que reflexionar".

Y añadía: "Me pasó rodando un corto, en un ensayo. Me pidió un ejercicio que no hice, por supuesto. Ahora lo pienso y me pregunto cómo no me levanté y me fui. Me llevaba a hacer cosas que no tenían nada que ver con el papel, sino que era ara su recreación personal".

Quizás ha llegado ese momento del Time's Up que han puesto en marcha en Hollywood. Dándole una vuelta 'made in Spain', eso sí. Aunque solo sea para satisfacer a todas y no parecer que no tenemos ideas y lo importamos todos del exterior.

Seguro que también te interesa...

Gala de los nominados a los Premios Goya 2018. Nathalie Poza: "Si gano, tenéis que llamar al Samur"

Gala de los nominados a los Goya 2018. José Mota: "Lo pondría en casa de mi madre"

Gala de los nominados a los Goya 2018. Leiva se escapa sin hablar de Macarena García

Lista de nominados a los Premios Goya 2018

Gala de los nominados a los Goya 2018. Anna Castillo: "Tengo el Goya al lado del WiFi"

Gala de los nominados a los Goya 2018. Belén Cuesta: "Los Javis son mi mayor golpe de suerte"

Estas son las nominadas como actrices revelación para los Goya 2018