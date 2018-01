Las ventas de The Cranberries se disparan tras la muerte de Dolores O'Riordan

17 ene 2018

Según muchos expertos en música es algo normal que cada vez que un cantante muere, se disparen la venta de sus discos. Pero en el caso del fallecimiento de Dolores O' Riordan ha ocurrido algo asombroso.

Tras la muerte de su vocalista, la venta de discos de The Cranberries y los que ella tenía en solitario han aumentado hasta un sorprendente 900.000 por ciento, según el portal TMZ.

Además, Something Else ha consigo incluso superar ese porcentaje con un crecimiento del 913.350%. Are You Listening? un 147,552%; Everybody Else is Doing It un 107,520%;

