El mensaje del novio de Dolores O'Riordan tras su inesperada muerte

El pasado lunes, el cuerpo sin vida de Dolores O'Riordan, vocalista de The Cranberrries, era hallado en un hotel de Londres. Una muerte que conmocionaba al mundo y que provocaba multitud de reacciones en las redes sociales y ñlevaba a especular qué es lo que había provocado la misma.

Ahora, su novio, Ole Koretsky, guitarrista de la formación D.A.R.K. -proyecto en el que también estaba inmersa la propia Dolores-, ha querido despedirse de ella con un conmovedor mensaje publicado en la web de este grupo que estaba a punto de terminar su primer trabajo.

"Mi amiga, mi compañera y el amor de mi vida se han ido. Mi corazón está roto y ya no se podrá reparar nunca. Dolores era pura belleza, así como su arte y su familia", comenzaban esas líneas con las que Ole rompía su silencio un par de días después de su pérdida.

"Es innegable que sigue irradiando una energía especial. Pero yo me encuentro perdido. La echo mucho de menos. Ahora me toca seguir dando tumbos por el planeta sabiendo que, en realidad, no hay sitio para mí", continuaba.

Al mensaje se une el otro miembro de D.A.R.K.,Andy Rourke -antiguo bajiste de los Smith-. Ambos desean que en trabajo vea la luz algún día para servir de homenaje póstumo a O'Riordan.

"En el momento de su muerte, Dolores estaba en Londres grabando algunos temas con Martin Glover para el sucesor de 'Science Agrees' y espero que pueda publicarse una vez terminado. Creemos que ese habría sido el deseo de Dolores", firman ambos.

