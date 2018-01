'OT 2017' elige a su último finalista en la gala 12

21 ene 2018

Este lunes, 'OT 2017' elegirá a su quinto y último finalista de cara a la gran final del 'talent show'. Ana Guerra y Agoney se disputan esa última plaza que está en manos del público. Ambos concursantes defenderán una canción en solitario, mientras que el resto de sus compañeros cantarán en solitario y en grupo.

Para defender que merece ser finalista, Agoney ha escogido la canción de Rihanna 'Where have you been', mientras que Ana Guerra se ha decantado por 'Vivir mi vida' de Marc Anthony. Uno de los dos será el quinto finalista que optará a representar a España en Eurovisión en la gala del 29 de enero.

Los ya finalistas Amaia, Aitana, Alfred y Miriam, cantarán en solitario y en grupo los temas que les han sido asignados. Amaia interpretará la versión de Presuntos Implicados de la canción de Víctor Jara 'Te recuerdo Amanda'; Aitana, 'Instruction' de Jax Jones featuring Demi Lovato; Miriam, 'Recuérdame' de Carlos Rivera y Alfred, 'Maldita Dulzura' de Vetusta Morla. Además, Alfred y Amaia cantarán juntos 'I just can’t stop loving you (Todo mi amor eres tú)' de Michael Jackson y Aitana y Miriam, 'Valerie' de Amy Winehouse.

Además, el programa que conduce Roberto Leal recibirá dos nuevos artistas invitados en su gala 12. Rozalén y Sebastian Yatra cantarán en este lunes en directo.

Rozalén, que ya visitó a los concursantes en la Academia, vuelve a 'Operación Triunfo' para cantar 'La puerta violeta', un tema que pertenece a su último álbum ‘Cuando el río suena…', que ha conseguido el disco de Oro tras 17 semanas en la lista de ventas en España.

Sebastián Yatra presentará su sencillo 'Sutra' que ha escrito junto a Dálmata y que ya cuenta con cerca de 100 millones de reproducciones en YouTube. El artista colombiano ha sido nominado recientemente a dos Latin Grammy como Mejor nuevo artista y Mejor álbum vocal pop contemporáneo.

