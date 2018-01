Roi, el alumno más aplicado de 'OT 2017' que cantaba en Youtube

18 ene 2018

Fue la gala 11 la que escribió el final de Roi en 'Operación Triunfo'. El joven gallego que llegó al 'talent show' con problemas para vocalizar, se fue haciendo cada vez más grande cautivando a los telespectadores y hasta al jurado. Su orgullo es marcharse del programa habiendo interpretado de forma impecable 'Heaven' de Bryan Adams. Tras su actuación, Mónica Naranjo representó a todos los telespectadores que, desde casa, aplaudíamos de pie a un joven artista que había conseguido su objetivo en la Academia limando sus pequeños defectos, poniendo en práctica todo lo aprendido e interpretando un solo de guitarra que, seguramente, ninguno de los triunfitos que se ha quedado en el programa podrían llegar a realizar. Ya lo dijo Manu Guix.

Amistad, lealtad y compañerismo han sido las tres características que han marcado el paso de Roi por 'OT 2017'. Sus bromas han amenizado la vida en la Academia y hasta las galas, con Roberto Leal convirtiéndole en su cómplice para dar agilidad al programa. Veremos quién toma su papel a partir de ahora.

Su historia en televisión es la que han marcado sus canciones, esas que ya forman parte de la historia de 'OT 2017'. 'Heaven', 'When I was your man', 'OK', 'La llamada', 'There's nothing holdin' me back', 'When we were young' o 'Shape of you' son algunas de las mejores interpretaciones que hemos visto de Roi en 'Operación Triunfo' y seguro que algunas de ellas se sumarán al repertorio de la gira que los triunfitos están a punto de comenzar.

A caballo entre la orquesta y Youtube

Pero, ¿cuál es su pasado? Estudió el Grado Superior de Técnico de Sonido para poder componer y producir su propia música. Además, toca la guitarra y pertenece a una famosa orquesta gallega, Olympus, donde toca y canta. Allí conoció a Cris, su novia, una relación sentimental de la que se enteraron sus padres el tiempo que toda España durante una de las galas del programa.

Pero, Roi ya era una estrella en Youtube antes de su paso por 'OT 2017'. El gallego tiene en su canal numerosos vídeos con versiones de algunos de sus temas favoritos de artistas como Lady Gaga, Ed Sheeran, Shawn Mendes o Michael Jackson. Unos archivoc audiovisuales que ya denotaban el arte que guardaba en su interior.

La vida para Roi no volverá a ser la misma y apostamos por que conseguirá vivir de la música, porque su personalidad y su arte le han convertido ya en una gran estrella capaz de enamorar hasta a las 'celebrities' de Hollywood.

