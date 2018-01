La indirecta de Scarlett Johansson a James Franco tras las denuncias por acoso sexual

22 ene 2018

Scarlett Johansson le dedicó este sábado un duro mensaje a James Franco. Después de que el actor mostrase su apoyo al movimiento 'Time's Up' en la gala de los Globos de Oro, a la vez que era denunciado de acoso sexual por varias actrices. Johanson no dudó en aprovechar su discurso en la 'Marcha de Mujeres de Los Ángeles' para darle un toque de atención al actor: "Quiero que me devuelvas mi pin".

A pesar de que la actriz de 'Match Point' no nombró directamente a Franco, L.A Times lo ha confirmado. "¿Cómo podría una persona apoyar públicamente a una organización que ayuda a brindar apoyo a las víctimas de agresión sexual mientras se aprovecha en privado de personas que no tienen poder? Por cierto, quiero mi pin de vuelta", aseguraba Johansson en su discurso.

Además de brindar su apoyo a todas las víctimas de este tipo de acoso y de los abusos de poder, también contó su propia experiencia en el mundo del cine, en el que empezó con tan solo 10 años: "Tenía 19 años y empecé a recordar a todos los hombres que se habían aprovechado del hecho de que yo era una mujer joven que todavía no tenía las herramientas para decir que no, o la conciencia sobre el valor de mi propia valía. Tuve muchas relaciones tanto personales como profesionales donde la dinámica de poder era tan desagradable que tuve que crear un discurso sobre que yo era la chica cool que podía pasar el rato, y eso a veces significaba comprometer lo que me hacía sentir bien", confesaba la actriz.

"No más consentimientos, no más sentimientos de culpa por herir a alguien cuando algo no me hace sentir bien. Me he hecho la promesa de ser responsable conmigo misma, de que para poder confiar en mis instintos primero tengo que respetarlos", concluía así su mensaje Johansson.

