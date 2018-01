James Franco acusado de acoso sexual durante los Globos de Oro

9 ene 2018

James Franco recibía este domingo, en la Gala de los Globos de Oro, su galardón al mejor actor de comedia por su trabajo en 'The Disaster Artist'. Pero la celebración le duró poco, debido a las acusaciones sobre acoso sexual que varias actrices le hicieron a través de las redes sociales.

Las acusaciones llegaban justo cuando el actor acudía a una de las galas en las que más se ha hablado sobre el rechazo al acoso sexual y en la que el color negro reinaba como protesta a los abusos relacionados con Harvey Weinstein.

James Franco durante su entrega del galardón en los 'Globos de Oro'. pinit

James Franco acudía a la gala también de negro y con un pin de 'Time's up', otra de las iniciativas creadas para luchar contra este tipo de abusos. Y mientras recogía su galardón aparecían las primeras acusaciones en las redes sociales: "Hey James Franco, bonito pin de Time's Up en los Globos de Oro. ¿Recuerdas cuando hace unas semanas me decías que el desnudo completo que me obligaste a hacer en dos de tus películas por 100 dólares al día no era explotación porque había firmado un contrato? El tiempo se ha acabado para eso", comentaba la actriz Sarah Tither-Kaplan en Twitter, junto a la cual el actor protagonizó 'The Long Home'.

Poco después, la directora y actriz Violet Paley, se unía a las acusaciones: "Bonito pin de Time's Up, James Franco. ¿Recuerdas cuando me bajaste la cabeza en tu coche hacia tu pene expuesto y la otra vez que le dijiste a mi amiga que fuese contigo a tu hotel cuando tenía 17 años después de que te pillasen haciéndolo con otra menor de 17 años diferente?", escribía.

Estas no han sido las únicas acusaciones sobre acoso sexual que se han atribuido al actor. Y es que ya en 2004, fue acusado por haber intentado mantener relaciones sexuales con una menor de edad, a pesar de que esta le había informado de su edad reiteradas veces.

Esta y las nuevas acusaciones que ha recibido James Franco a través de Twitter, sitúan al actor dentro de la larga lista de escándalos sobre acoso en Hollywood.

