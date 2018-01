23 ene 2018

Horas después de que James Franco se colocase el pin de 'Time's Up' en los Globos de Oro -recuerda su alfombra roja- para denunciar los casos de abusos y acoso en Hollywood, era él a quien colocaban en el disparadero con unas fuertes acusaciones.

El actor no tardó en contestar que lo que se estaba diciendo de él para especificar que los hechos de acoso que le imputaban nada menos que cinco mujeres, no eran como los estaban relatando. Vamos, que salió al paso alegando inexactitudes, pero no negó los hechos.

Ahora, su cuñada, la actriz Alison Brie -novia de Dave Franco- ha opinado sobre un tema con el que Scarlett Johansson era especialmente dura hace un par de días. Lo hizo sobre la alfombra roja de los Premios de la Sociedad General de Autores.

"Sigue siendo vital que todo el mundo que se sienta una víctima tenga el derecho de hablar y decirlo todo. Obviamente apoyo a mi familia. No todo lo que ha sido publicado es completamente correcto, así que estamos esperando a tener toda la información", sentenciaba Alison.

Y añadía a modo de advertnecia: "Pero por supuesto, ahora es tiempo de escuchar y eso es todo lo que estamos intentando hacer".

