23 ene 2018

Cara a cara con Bertín Osborne, Falete dio juego. Mucho. Quizás, porque era sabedor que, aceptar la invitación de 'Mi casa es la tuya', conllevaba hablar de Isabel Pantoja y se lo llevó más que estudiado y medido, pero dejando titulares golosos. Y sin meter en el enésimo quebradero de cabeza a la tonadillera, que para eso ya está su familia.

Lo que más sorprendió de su exposición sobre Pantoja, fue la propuesta que le hizo para participar juntos en un 'reality' de Telecinco. "A Isabel Pantoja le ofrecieron ir e Isabel quería que fuera con ella a 'Supervivientes'. Pero yo no quería y le dije que no", relataba dejando atónitos a todos. ¿Se imaginan lo que hubiese sido?

Bertín le preguntó por cómo es ella, ese personaje envuelto por un halo de misterio solo roto por las aparicions televisivas de sus hijos y su sobrina -y por las exclusivas que da de ciento en viento-. Como buen amigo, la respuesta fue de manual: "Una persona maravillosa, como tú y como yo".

Tan bien se la vendió al entrevistador, que con aire de nostalgia, Bertín pronunció: "Ojalá y pudiera hablar con ella un día tranquilamente y tenerla en mi programa".

Como es habitual, Falete no estuvo solo durante la entrevista. Uno de los invitados a la comida de rigor del espacio de Telecinco fue Juan, 'el Golosina', que se encargó de desmentir que entre Isable y Rocío Jurado hubiese una guerra. Ni siquiera un mal rollo entre folclóricas.

"Cuando Rocío enfermó, raro era el día que no hablaban por teléfono", sentenció. Eso sí, confesó que había un pique sano por el tema de los cachés y quién debía cobrar más cuando se subían a un escenario: "Isabel quería cobrar lo mismo que Rocío y esta estaba muy por encima".

Vivo con una persona a la que quiero mucho"

Y sí, el cantante se abrió tanto, que habló de su vida sentimental y de lo mal que lo ha pasado ante las mentiras que se han dicho en ocasiones. "Tengo mi pareja, vivo con una persona a la que quiero mucho, y lo quiero todavía más porque me da mi espacio, me da mi sitio, no le interesa quién soy, ni mi profesión", decía.

"Me han dicho que yo pusiera el precio para hablar y, ¿sabes cuál es mi precio? El desprecio", concluía para contestar a aquellos que sostienen que no habla de su vida privada si no es por un puñado de monedas.

