Antonio Carmona reaparece y relata su experiencia al borde la muerte

24 ene 2018

Compartir en google plus

"Vi a mi padre y a Ángel Nieto". Antonio Carmona reapareció ayer, tres meses y medio después de esas complicaciones médicas que obligaron a los facultativos a sedarle y que, según se deduce de estas palabras, le llevaron a estar muy cerca de la muerte.

El cantante acudió a 'El Hormiguero' y se abrió con Pablo Motos para contarle ese momento tan complicado en el que, incluso, los médicos le recomendaron a su mujer, Mariola Orellana, que "si sabía rezar, rezase".

Una Mariola que no se separó de él durante la semana en la que Antonio tuvo "la sensación de estar en un sitio en el que he estado durmiendo y me han cuidado. Soy muy creyente, pero también pudieron ser los medicamentos". Quien le cuidaba era ella. Por eso, quiso lanzarle un mensaje anoche.

Mirando a cámara, Carmona se dirigió a Mariola: "Eres mi ángel, la que me ha cuidado. Nunca me he sentido tan querido y tan amado. Gracias por darme a esas dos hijas que son maravillosas".

El cantante, que presentó su nuevo disco, 'Obras son amores', contó también que su mujer quería haberle gastado una broma en el hospital: "Quería ponerme una barba larga y una peluca y decirme que llevaba años en coma".

También contó cómo en la sala de espera había unas 50 o 60 personas esperando su recuperación: "Les tuve que decir que, si me quería, que se fueran".

¿Sabías que Antonio Carmona es Géminis? Consulta su horóscopo

Seguro que también te interesa...

Antonio Carmona, en coma inducido

Antonio Carmona abandona el hospital

Antonio Carmona: "He vuelto"