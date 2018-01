'OT 2017': Aitana y Ana Guerra pedirán perdón a la autora de su canción de Eurovisión

25 ene 2018

Aitana y Ana Guerra consiguieron enfadar y mucho a Noemí Galera este miércoles. Las cantantes que pondrán voz a 'Chico malo', uno de los temas que aspira a representar a España en Eurovisión, no están muy contentas con el estilo y la letra de una canción con la que no se identifican. A lo largo de la tarde comentaron en diversas clases que las palabras que tenían que cantar no les gustaban y que querían cantarlas.

El comportamiento de las dos triunfitas fue considerado como una falta de respeto por Noemí Galera, que acudió al comedor para reprender a las dos concursantes y recordarles que debían tener respeto por el trabajo de la autora. "¿Qué os pensáis que váis a cantar cuando salgáis de 'Operación Triunfo'?", dijo Galera.

Tras la bronca, Aitana se derrumbó alegando que todo se había malinterpretado, motivo por el que han solicitado un encuentro con la autora antes del pase de micros de este jueves en el que cantarán sus canciones delante de muchos de los compositores que participan en la selección de Eurovisión.

En un pasillo entre clase y clase, Aitana y Ana Guerra han pedido Noemí Galera un encuentro con la autora y a la directora le ha parecido lo más correcto, aunque ya ha matizado que ella había aclarado la situación. "Se nos olvida que nos están grabando", ha intentado excusarse la canaria.

Gracias a ese encuentro previo, las dos triunfitas evitarán entonar la canción en el pase de micros con la sombra de un malentendido que les dejaba en muy mal lugar.

