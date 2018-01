Terelu Campos revela la anécdota que unió a su hija con la princesa Leonor

30 ene 2018

Hoy el rey Felipe VI ha protagonizado un momento histórico en nuestro país, con la imposición del Toisón de Oro a su hija, la princesa Leonor. Una ocasión muy especial con la que Terelu Campos ha aprovechado para contar una divertida anécdota.

La colaboradora ha aprovechado la ocasión para contar en 'Sálvame' la anécdota que vivió su hija Alejandra (17) cuando iba al mismo colegio que las infantas Leonor y Sofía.

La colaboradora asegura que aunque Alejandra y Leonor se llevan seis años de diferencia, ambas coincidieron en más de una ocasión en el patio del recreo. En una de esas ocasiones fue cuando ocurrió la graciosa anécdota. "Leonor, que siempre ha sido bastante simpática y muy sociable, se acercó a Alejandra y le dijo 'me das un besito'. Y Alejandra fue a darle un beso, entonces el de seguridad se acercó, y mi hija se asustó y se marchó. Y yo le pregunté pero 'la has dejado sin darle un beso' y me dijo: 'Sí, mamá, me dio miedo'", contaba la colaboradora.

Terelu también habló en el programa de algunos de los cambios más significativos que hubo en el colegio con la llegada de las hijas del Rey. Cambios como el aumento de la seguridad, la ampliación de las vallas del perímetro del colegio, la necesidad de identificarse con el DNI para la gran mayoría de los eventos, el cambio en el menú del comedor o incluso la implantación de las últimas tecnologías. Modificaciones con las que asegura muchos padres no estuvieron totalmente de acuerdo.

