La verdad sobre el 'gigoló' que se acercó a Terelu en Miami

16 ene 2018

A Terelu no le ha sentado nada bien que un chico de compañía se le acercara en Miami, durante el rodaje de el reality ' Las Campos'. El joven reconocía a Terelu en un restaurante y en ese mismo instante aprovechaba para sentarse a la mesa junto a ella y Carmen Borrego. Pronto comenzaron las preguntas incómodas para Terelu: "Estás casada. ¿Quieres un masaje?", algo que terminó de incomodar aún más a la colaboradora.

Momento en el que Jesús Camacho ('el gigoló') se acerca a la mesa donde está Terelu. pinit

Pero parece todo no ha sido más que una broma. Ayer Terelu pudo hablar en 'Sálvame' con el joven. Él le reconoció que todo había sido mentira, "No soy ningún chico de compañía. Soy actor", confesaba el protagonista.

Terelu mucho más relajada, aseguraba que: "Estoy escribiéndole un mensaje a alguien que me lo ha negado hasta la saciedad" (...) "Yo le dije, si es broma no me ha hecho gracia, pero es una broma. Prefiero eso a que alguien me entre creyendo que estoy aquí, abierta 24 horas", confesaba la colaboradora en el programa.

Pero la cosa no se quedó ahí, y es que Paz Padilla ponía la guinda al pastel, preguntándole al joven si no le gustaría salir con Terelu. "Ella lo dice, no está de saldo, pero está de oferta", continuaba la presentadora. Una broma que tampoco sentó nada bien a Terelu: "Mucho cuidado, Paz, que no me hace ni puñetera gracia", respondía visíblemente ofendida.

