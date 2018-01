Cecilia Roth: "Fui violada por un periodista español"

31 ene 2018

La periodista argentina Cecilia Roth ha realizado unas declaraciones en una emisora de radio que ha sacudido el ceurpo a todo el que las he escuchado. En medio de la oleada de denuncias por acoso y abuso, que comenzaron tras destaparse el caso de Harvey Weinstein, ha decidido romper su silencio y narrar lo que ella vivió.

"Me violaron en Madrid. Fue una situación que me costó darme cuenta que era una violación, porque era una persona que conocí", comenzaba su relato, apostillando que, el agresor sexual, era "un periodista español" del que no ha querido dar el nombre ni más daros.

Él sabía lo que estaba haciendo"

Entre otras cosas, porque Roth asegura que no recuerda ni su nombre, ni siquiera su cara. Y la intérprete continúa: "Me había dejado mi novio, estaba fatal, él era más amigo de mi novio que mío. Me dijo: 'Ven, charlemos'. Después, fuimos a su casa y no es no, pero parece que a veces no puede ser sí. 'Pero si tienes ganas...'. Y terminé haciendo lo que no quería hacer, definitivamente".

"Nunca más me llamó. Él sabía lo que estaba haciendo. Me di cuenta en el momento. Yo no quería. Estaba claro.", revela en su confesión más dura.

La situación a la que estamos asistiendo a nivel global, es lo que le ha empujado a lanzarse: "Me dio tanta angustia que lo tenía guardado, hasta que lo empecé a contar y ahora lo puedo decir. Seguramente en otro momento no lo comentaría".

Y añade: "Seguramente tenía miedo de que me digan que yo lo había provocado, o que si yo no quería no pasaba. Ahora me siento con la obligación de contarlo".

¿Sabías que Cecilia Roth es Leo? Consulta su horóscopo

Seguro que también te interesa...

Carlota ('GH Revolution') finalmente denuncia a José María por violación

Roman Polanski acusado por cuarta vez de violación

Nick Carter responde a las acusaciones de violación