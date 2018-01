Paula Echevarría denuncia en redes el acoso mediático que sufre su hija

31 ene 2018

Paula Echevarría, que recientemente ha confirmado en exclusiva para Corazón su divorcio con David Bustamante, está harta de que los paparazzis la persigan allá a donde va. La actriz ha denunciado la intensa presión mediática que sufre su hija Daniela (9) diariamente.

Paula Echevarría ha optado por utilizar su smartphone para grabar y compartir un vídeo en Instagram en el que se ve a un grupo de paparazzis esperándola a la puerta del hospital, mientras ella va acompañada por su hija y sus padres.

"Esto es lo que tiene que vivir mi hija, una niña de 9 años, cuando va al médico. Y cuando va al colegio. Y cuando va al parque. Y donde quiera que vaya acompañada por sus padres. Sí, sus padres son personas "publicas". Sí, sé que es vuestro trabajo. Pero ¿Dónde queda el sentido común? ¿Creéis que es lícito? Porque yo creo que no lo es. Esto es un reflejo de mi día a día y yo, como persona adulta lo gestiono como puedo y me lo como con patatas y me reservo lo que opino. Pero ella... ¿Por qué? ¿Para qué?", escribe la influencer en Instagram haciendo reflexionar sobre la ley de protección del menor.

El vídeo ya cuenta con más de 62.000 'likes' y más de 645.000 reproducciones.Sara Carbonero o Eva González han sido algunos de los influencers que también han apoyado con sus comentarios a Paula Echevarría.

