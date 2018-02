La reflexión de Sara Carbonero sobre los 'haters'

2 feb 2018

Hay quien los denomina 'haters' y Sara Carbonero revela que, cuando escuchó por primera vez el término, le hizo gracia, pero en realidad detrás de esa etiqueta se esconde algo tan grave como el acoso. Esta denominación se suele usar en la red, pero lo cierto es que los 'haters' están en todos los ámbitos de la sociedad.

La presentadora ha realizado una entrada en su blog analizando el problema y realizando una reflexión que concluye indicando que, en los últimos dos años, las denuncias por 'bullying' se han incrementado un 240%. Un dato más que alarmante.

"Hoy nadie se libra de estos ataques, da igual si eres 'conocido' o anónimo. Igual que el amor está en todas partes, el odio también", es una de las confesiones que hace Sara, que está preocupada por este aspecto no solo por ella misma, sino también por sus hijos, que van creciendo con esta lacra en la sociedad.

"No entraba en mi cabeza que realmente pudiera existir un grupo de personas cuyo único objetivo en la vida fuera el de molestar y hacer daño a personas que en la mayoría de los casos ni siquiera conocen y -también en la mayoría de los casos- amparados bajo un cobarde 'nick' o anonimato", confiesa sobre sus sensaciones de hace años, cuando aún no era consciente del problema.

Y añade: "Luego está la frase 'es que si te expones, pues aguanta las críticas'. Hombre, y también me 'expongo' cada día cuando salgo a la calle o voy al parque con mis hijos y ningún desconocido viene y me dice: Oye pues eres horrorosa ¿eh? y además es que no vales nada, eres una trepa y no te mereces estar donde estás, seguro que has tenido que hacer muchos favores a alguien. Y además estás educando fatal a tus hijos, eres una aburrida, tienes el culo caído y la tripa gorda".

Sin duda, un tema sobre el que, justo ahora que están prolifernado las denuncias públicas sobre acoso en la red, deberíamos hacer un análisis más profundo. Todos.

Seguro que también te interesa...

Víctor Palmero denuncia el acoso que sufre en las redes

Paula Echevarría denuncia en redes el acoso mediático que sufre su hija

Chayo Mohedano denuncia sufrir acoso y maltrato psicológico