El entorno de Jesé Rodríguez contesta a Aurah Ruiz

1 feb 2018

Han roto su relación, pero la historia parece estar lejos de tocar a su fin. Jesé Rodríguez y Aurah Ruiz están en una espiral de reproches públicos en los que su hijo, Nyan, se ha convertido en el gran perjudicado -sin tener en cuenta de que lleva hospitalizado desde que nació, el pasado mes de junio-.

El pasado domingo, Jesé emitía un comunicado anunciando que su relación con la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' había tocado a su fin. En las líneas pedía respeto, tanto para el bebé, como para la madre del mismo. Ella, un día después, le reprochaba que pidera ese respeto cuando era el primero que no respetaba a su familia.

En sus palabras, difundidas a través de Instagram, acusaba al futbolista, hoy en las filas del Stoke City, de no hacerse cargo de su hijo ni de tener la información precisa sobre su estado de salud en cada momento.

Su entorno ha querido dar la réplica. Lo ha hecho mediante unas declaraciones a 'Look' en las que son más que claros y contundentes. "Que no llame a la madre para preguntar por su hijo no significa que no hable con los médicos para saber todo", aseguran.

Y añaden: "Aparte, recuerda quién es el que se hace cargo de todo, échale mente". Estas palabras vienen a decir que es Jesé quien se está haciendo cargo de todos los gastos de la estancia de su hijo en Madrid, donde reibe atención médica.

