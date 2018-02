Anabel Pantoja, mareada, abandona 'SÃ¡lvame'

21 feb 2018

No fue una buen tarde para Anabel Pantoja. Y eso que está acostumbrada a defender, a diestro y siniestro, a su familia de los ataques que sus compañeros de 'Sálvame' realizan de manera sistemática.

Pero ayer, la sobrina de Isabel Pantoja llegó a su límite. Y eso que no se estaba tocando nada de Cantora. Los colaboradores del espacio de Telecinco pasaron por el polígrafo de Conchita para conocer si tenían o no miedo a Kiko Hernández.

Tras quitarse los cables y volver a plató, el aspecto de Anabel no era muy saludable. Estaba pálida y no tardó en decir a que no se encontraba demasiado bien. "Me siento mareada", decía una y otra vez mientras sentía escalofríos y tenía mal aspecto.

Era el propio Kiko quien se encargó de abanicarla y le levantaba las piernas para intentar que se le pasara el sofoco. "No dudes en decirnos si te encuentras mal o se te va pasando", le decía Paz Padilla.

Parece que, lo que hizo a Anabel ausentarse de su silla en el espacio de Telecinco, fue una lipotimia. ¿Causada por el miedo a Hernández? Quién sabe...

