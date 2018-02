Natalia Ferviú: "Decidí vivir sin miedo"

26 feb 2018

Aunque en un principio, tras abandonar 'Cámbiame', decidió refugiarse en sí misma y en su pareja, poco a poco, Natalia Ferviú va recuperando su cuenta de Instagram para lanzar mensajes al mundo y mostrar sus sentimientos a corazón abierto.

Este fin de semana, la canaria ha lanzado un mensaje contundente en su cuenta oficial en el que hace balance de las semanas que lleva alejada de los focos. "Cuando trabajas en los medios siempre hay alguien que se encarga de hacerte creer que si no estás, dejas de existir porque dejas de importar", comienza su reflexión.

Me vine arriba y decidí vivir sin miedo"

"Hace poco tomé las riendas de mi vida, me vine arriba y decidí vivir sin miedo, bueno sin ese miedo, por suerte o por desgracia sigo teniendo muuuuuchos otros", continúa la estilista.

"La vida me ha dado una lección: no hay mayor felicidad que la que produce dormir con la conciencia tranquila. Y también me ha dado un regalo: VOSOTR@S Gracias infinitas por vuestras muestras de cariño, me animan muchísimo ¡no os imagináis cuánto! Gracias por comprenderme y aceptarme como soy. Gracias por quererme y quererme libre", concluye Natalia en lo que ha sido interpretado como un mensaje a su exprograma.

Si quieres ver el momentazo, abajo tienes el vídeo de YouTube, en el minuto 5:32.

