Víctor Palmero denuncia el acoso que sufre en las redes

2 feb 2018

Víctor Palmero ha denunciado en sus redes sociales el acoso que está sufriendo. Protegido bajo el anonimato que dan las plataformas de comunicaicón social en Internet, una persona ha enviado mensajes cargados de amenzas e insultos al actor.

Popular por su participación en 'La que se avecina', donde Palmero interpreta a Alba Recio, el actor ha sido víctima del odio y ha decidido compartir los mensajes que ha recibido para hacerlo público.

"Violador", "maricón de mierda", "hijo de puta", "asqueroso", "ojalá te peguen", "cabrón" y "travesti" son algunos de los calificativos que Víctor Palmero ha tenido que leer. Para frenarlo, el actor hizo una captura y lo publicó en su Stories de Instagram donde, además, citó a la policía y pidió a sus seguidores que denunciaran la cuenta.

Así denunció Víctor Palmero el acoso que sufre. pinit

La acción de Víctor Palmero ha tenido una reacción muy rápida y el acosador cerró su cuenta. "En primer lugar hemos conseguido que se elimine la cuenta y ha sido gracias a vosotros. Hay mensajes muy bonitos y otros que me insistís en que no haga caso. Os aseguro que no he hecho caso muchas veces. Tampoco había recibido nunca un mensaje tan explícito y de una forma tan violenta como este".

"Por supuesto que no debemos dar importancia a esta gente, pero sí debemos dar importancia a las palabras y denunciar cosas como estas, porque lamentablemente pasan y en la vida real, no solo en las redes", explicaba Palmero.

Además, quiso dedicarle unas palabras a su acosador: "Decirle que en lugar de preocuparse tanto por los sentimientos de los demás, que se preocupe por los suyos propios, que se quiera, que crezca como persona, porque creo que le falta mucho. Creo que si sigue así va a tener una vida muy triste".

Seguro que también te interesa...

Paula Echevarría denuncia en redes el acoso mediático que sufre su hija

Chayo Mohedano denuncia sufrir acoso y maltrato psicológico

Lovely Pepa denuncia estar sufriendo acoso en la red

La reflexión de Sara Carbonero sobre los 'haters'