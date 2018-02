Premios Goya 2018: la reivindicación que no lo fue

3 feb 2018

La alfombra roja de los Premios Goya pretendía ser un escenario sobre el que exponer los problemas de la mujer en la industria cinematográfica, pero al final tan noble fin ha quedado descafeinado. La reivindicación no ha tenido la potencia que le hubiera gustado a la Asociación de Mujeres Cineastas, que querían visibilizar la causa feminista en la gran noche del cine español repartiendo abanicos rojos con el lema ‘Más mujeres’. Finalmente, solo un reducido grupo de invitados, entre los que se encontraban Isabel Coixet, Goya Toledo y Pablo Iglesias, posaron con el famoso abanico rojo.

Ninguno de los nominados a mejor actor posaron ante la prensa con la reivindicación, entre los que finalmente estuvo Javier Bardem. Hasta el último minuto se dudaba de su presencia en la gala, ya que hasta poco antes de la gala estaba de expedición con Greenpeace de expedición en la Antártida. Ambos, Penélope Cruz y Bardem estaban nominados por la misma película: Loving Pablo, una cinta que aun no ha llegado al gran público. Como ya es costumbre en ellos, posaron por separado. Él muy sonriente y de esmoquin, y ella vestida de blanco por Atelier Versace, dejando claro que su papel en 'American Crime Story' no ha supuesto el fin de su idilio con Donatella y la casa Versace.

Ella eligió y de blanco, un color porque el que también optaron otras mujeres como Marian Hernández, de Dolores Promesas, y Anne Igartiburu, de Caprile. Otras optaron por el rojo, como una espectacular Leonor Watling, de Stella McCartney, que llegaba a la alfombra roja en su faceta como cantante en vez de como actriz, porque su grupo, Marlango, tenía la responsabilidad de interpretar las cuatro canciones nominadas al Goya. Muy pocas apostaron por el negro. Ese color que durante los Globos de Oro sirvió para significarse a favor del feminismo no se ha extrapolado a otras alfombrar rojas.

Entre las pocas que vistieron de negro en los Goya estaba Natalie Poza, nominada a mejor actriz y favorita en todas las quinielas. Poza, que enfrentaba su cuarta nominación, contaba que la idea de que el vestido fuera negro “fue de Anna Locking, que me ha acompañado en todo este camino”. Nos reconocía que no tenía el discurso preparado, pero que sí sabía a quien quería recordar en ese momento si se lo llevaba. Hablaba de su compañero Juan Diego. Se emocionaba al recordarlo y pedía que si no ganaba, hubiera “una gran fiesta” igualmente.

Quienes ya venían montando la fiesta desde el primer momento eran los Javis y toda su troupe. Incluida Macarena Gómez, que se declaraba “muy feliz” con todo lo que está sucediendo con “La llamada”, la ópera prima de su hermano, Javier Ambrossi y de su futuro cuñado, Javier Calvo. Con Leiva, con quien se rumorea que se ha reconciliado, ni se cruzó en la alfombra roja. Esa felicidad de Macarena la compartían también otros asistentes. Entre ellos otro debutante en la dirección, Eduardo Casanova, que venía vestido por su gran amigo Palomo Spain y luciendo zapatos de tacón.

Como contrapunto, la actriz y directora Leticia Dolera decidió bajarse de los tacones este año y dar como suele ser habitual en ella, una lección de feminismo, muy acorde a sus últimas apariciones públicas. Según nos contaba, su intención era utilizar una plataforma tan importante como los Goya para “mostrarle a cualquier niña que puedes venir en pantalón y zapato plano y no eres menos femenina por eso”. Le faltó el abanico rojo, pero lanzó un potente mensaje. Menos mal que recuperó el complemento para su intervención durante la gala, un evento que pretendía reivindicar el papel de la mujer pero en el que fueron los hombres los que llevaron la batuta.

