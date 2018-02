María Lapiedra y Gustavo González, ¿boda en 2018?

6 feb 2018

Eran algo más de las siete de la tarde cuando Kiko Hernández lanzaba la bomba: María Lapiedra y Gustavo González tendrían la intención de casarse este año. En el mes de septiembre, para más señas.

La cara de Gustavo era de estupefacción. Un gesto como si con él no hubiese contado nadie para una decisión que le incumbiría de manera más que directa. La cara de Lapiedra era una mezcla entre 'me han pillado' y 'la bronca que me va a caer'.

María trataba de excusarse. Sí que reconcía que esperaba estar divorciada de Mark Hamilton muy pronto y que sus deseos eran los de convertirse en esposa de Gustavo, pero aclaraba que sus palabras las había pronunciado en un ambiente distendido. Y que, efectivamente, había confesado que su mes favorito para casarse era septiembre, pero que no ha había dicho que fuese a haber boda.

¿Por qué Kiko sacó a la luz su conversación con María? Pues porqu esta le dijo que a Gustavo no le caía nada bien. Vamos, lo que se llama una venganza.

Todo esto sucedía el día en el que la revista 'Corazón' publicaba la imagen del primer beso de la pareja. Y poco después de que Gustavo saliera al exterior del plató para coger en brazos a María y evitar un resbalón con la nieve y el hielo que cubrieron ayer las aceras de Madrid.

