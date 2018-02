Amaia ('OT 2017'): "Alfred me da mucha paz"

7 feb 2018

Hay quien te da las gracias por cortesía y quien te las da de corazón, como Amaia, que contesta a cada piropo con una mezcla de agradecimiento y vergüenza, con una humildad sincera que nace de la sorpresa de ver el impacto que genera su arte en los demás. "Jo, buah, no sé qué decir"…

Podría ser una muletilla pero es, también, la pura verdad: no sabe qué decir porque lo único que le viene a la cabeza es darte las gracias. Y te las da una y otra vez, "jo, muchas gracias", porque tampoco es plan de argumentar cómo le nace el talento, de dónde viene, cómo se ha hecho fuerte en ella.

El martes pasado fue un día de resaca mediática: rueda de prensa, conexiones en directo, entrevistas en plató… Fue una jornada intensa que dejó muchos titulares: "Me lloran los ojos al saber que Dani Martín y C. Tangana quieren cantar conmigo", "No me gusta poner etiquetas a mi relación con Alfred", "Me siento como en una película". Hablamos con ella después de un sueño reparador que le permite recordar su victoria en 'O.T.' con relativa distancia: "El lunes estaba en ‘shock’, pero ahora lo voy asumiendo… Lo que me cuesta asumir ahora es que no estoy con ellos en la Academia. Ahora hablamos por whatspp y se me hace súper raro".

Corazón Fue una actuación grandiosa. ¿En qué pensabas mientras nos tenías en vilo?

Amaia No lo recuerdo bien, pero me transporté a otro sitio. Vi a mis padres emocionados y también me emocioné… Hice los silencios porque era tanta la emoción que necesitaba retenerla para luego desahogarme.

C. ¿Fue en tu primera salida de firmas cuando empezaste a ser consciente de que podrías ganar?

A. Había sido favorita y empecé a sentirme muy querida. Pero quería pensar en el presente. ¡Quedaba tanto concurso y podían pasar muchas cosas! Al salir me sorprendió la reacción de la gente. Pero no era solo conmigo, el cariño era para todos.

C. ¿Has visto las camisetas con tu frases?

A. Sí, ¡buah!, me encantan. Me hace mucha ilusión.

C. ¿Te pondrías una?

A. Jo, es que me muero de vergüenza porque sería un poco egocéntrico… ¡Pero son tan chulas!

Amaia ha recordado de ese día la sorpresa que se llevó al ver los montajes de su foto con la Reina Letizia: "Jo, qué fuerte, es que no me lo podía creer…". Montajes que luego fueron incluyendo, cómo no, la figura de Alfred como Rey de España. “Jo, qué vergüenza!".

C. Desde el primer vídeo supimos que tenías una personalidad y una voz especiales… ¿Cómo mantuviste la espontaneidad rodeada de cámaras?

A. Mis padres me dijeron que estuviera tranquila, que fuera yo misma y no pensara en el exterior. Una vez dentro tampoco eres tan consciente de que estás expuesta a las cámaras. Me ayudaron mucho mis compañeros porque ellos también era muy naturales, muy sinceros… A mí solo me preocupaba decir las cosas sin pensar, y luego arrepentirme. Pero es mi forma de ser.

C. ¿Había mucha diferencia entre la convivencia que veíamos y la del dormitorio?

A. No, tampoco cambiaba tanto. A lo mejor hablamos de cosas más íntimas, pero llegábamos tan cansados que no teníamos fuerzas para mucho.

C. No es muy normal ver en un concurso que la perdedora se alegre de la victoria de otra...

A. Jo, ya, es verdad… ¡Pero es que Aitana es tan mona! Sé que se alegra de corazón, como yo me habría alegrado por ella. Los cinco hablamos mucho de esto antes de la final: nos hemos hecho tan amigos que somos como una familia, aunque suene a tópico… Nos daba igual quiere ganara.

Echo de menos a Roi, pero ya me ha dicho que voy a conocer a sus amiguetes"

C. ¿Echas de menos los sustos de Roi?

A. Los sustos no, al revés: me siento liberada… Echo de menos a Roi, pero ya me ha dicho que voy a conocer a sus amiguetes. ¡Tengo unas ganas!

Pero ni Aitana ni Roi han sido tan importantes en su paso por el concurso como Alfred, en el que se fijó ya en el primer casting del mismo modo que él se fijara en ella, la chica que cantaba 'Starman', de David Bowie. "En ese instante supe que seríamos amigos", confiesa Amaia, que insiste en "no reducir mi relación con Alfred a una etiqueta, como decir que es mi novio". Tras el bombardeo de preguntas que ambos han recibido como pareja, Amaia prefiere apostar por la naturalidad y la sinceridad: "No puedo negar que tenemos algo especial. Lo habéis visto todos, pero al principio me daba mucha vergüenza".

C. ¿Cómo empezó?

A. Había una chispa pero entonces vino 'City of stars' y lo cambió todo. Al principio me daba mucha vergüenza y por eso intentaba disimular. Luego fue super fácil porque me salía sin esfuerzo, sin pensarlo. Alfred me da paz. Y cada vez que vamos a salir al escenario hace algo o me dice algo, una broma o un gesto, que hace sentirme a gusto.

C. El eurofan en casa es su padre, aunque ella reconoce que le gusta el espectáculo. Amaia sabe que la emoción como pareja es la clave de la canción de Eurovisión.

A. Bueno, es como en 'City of Stars'… Vamos a estar los dos frente a frente. Vamos a dejarnos llevar por la música y disfrutar… Si no lo piensas es fácil porque es lo que sientes.

C. Por cierto, te derretías cuando te cantaba en catalán...

A. ¡Es que me encanta oírle hablar, aunque no le entienda del todo!

Seguro que también te interesa...

'OT 2017': las razones por las que Amaia es la nueva Rosa de España

'OT 2017', gala final: los gestos de cariño de Amaia y Alfred

Amaia, ganadora de 'OT 2017'

¿Sabías que Amaia Romero es Capricornio? Consulta su horóscopo?