Amaia, ganadora de 'OT 2017'

6 feb 2018

No se habían emitido ni dos galas de 'OT 2017' cuando Amaia se convirtió en la gran favorita para ganar y cumplió con los pronósticos. La pamplonica cautivó a la audiencia con una ejecución perfecta desde la gala 1 y se hizo con el triunfo en la gran final del programa. Mientras que sus compañeros han necesitado trabajar mucho para pulir sus vicios y defectos sobre el escenario, en voz e interpretación, Amaia daba la sensación de tenerlo todo bajo control desde el minuto uno.

Nos conquistó al piano al ritmo de 'City of Stars' y nos dejó sin palabras con un 'Shake it out' solo apto para las voces más privilegiadas. Pero su éxito no es solo fruto de su voz y su capacidad interpretativa, la sencillez con la que se ha enfrentado a este concurso de talentos cautivó a la audiencia.

Bautizada como 'Amaia de España', la de Pamplona estaba destinada a seguir los pasos de Rosa López, la primera ganadora de Operación Triunfo. La diferencia es que Amaia ha demostrado ser toda una artista capaz de tocar un instrumento en el plató, de bailar y hasta de enamorarse frente a los ojos de toda España.

Su naturalidad también la hizo digna de representar a España en Eurovisión, una tarea que emprenderá con su compañero y pareja sentimental: Alfred. Juntos acometerán la dura tarea de enamorar a Europa al ritmo de 'Tu canción'.

Lo que a Amaia le espera a partir de ahora es una larga etapa de duro trabajo, el mismo que lleva desempeñando desde hace años encarnando a la niña prodigio eterna aspirante de los concursos de talentos que por fin alcanza el merecido triunfo que lanzará su carrera profesional. ¡Suerte en tu nueva vida, Amaia! ¡Enhorabuena!

Seguro que también te interesa...

'OT 2017': sigue la final en directo

Final de Operación Triunfo: ¿Por qué Amaia es la favorita?

'OT 2017': así han evolucionado los finalistas desde la gala 0

'OT 2017': la sorpresa más especial de los concursantes antes de la final

'OT 2017': ¿Quién está detras de los estilismos de los concursantes?

'OT 2017': el vídeo de apoyo a Amaia del Osasuna de Pamplona

'OT 2017': el piropazo de Rosa Lopez a Aitana

'OT 2017': el momento fan de Aitana con Pablo Alborán

¿Sabías que Amaia Romero es Capricornio? Consulta su horóscopo?