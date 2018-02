José Ramón de la Morena: "No todos los niños quieren ser Messi"

8 feb 2018 ángeles villacastín

Si hiciéramos una encuesta y preguntásemos quién es José Ramón de la Morena, estoy segura de que me costaría encontrar a alguien que no le conozca.

Es director y presentador del programa deportivo de Onda Cero 'El transistor' y, desde su Fundación, ha querido reivindicar los valores que inculca el deporte en los jóvenes.

Corazón ¿Teo ha sido el primero en su vida?

José Ramón de la Morena No, he tenido un pastor alemán, Llopi, que significa loba en mallorquín. Era muy buena con nosotros pero un poco agresiva y eso me daba miedo por los niños. Al cabo de los años se murió. También tuve un yorkshire terrier, que me regaló Cristina Tárrega. Muy asustadiza, un día escuchó el sonido de un cohete y se escapó. Al cabo de un día, la encontramos en una cuneta muerta. La atropelló un coche y murió. Fue un palo tremendo, pensé en no volver a tener más perros.

C. ¿Qué le hizo cambiar de opinión?

J.R.M. Mi hijo Javier, con cinco años, empezó a pedirme un perro y un día el torero José Tomás le dijo: "Cuando vuelva a torear te regalo un perro". Volvió a torear y le trajo a Teo, un schnauzer de tamaño pequeño.

C. A Teo se le nota que tiene mucho carácter. Nos ha ladrado al llegar. ¿Perro ladrador poco mordedor?

J.R.M. Por sistema, cuando alguien llega, ladra y le mea la rueda trasera del coche, pero enseguida se hace tu amigo. Cuando viene a buscarme el coche de la radio, me avisa y cuando llego por la noche, se despierta para saludarme, me hace mucha compañía.

C. Creo que ha tenido que operarle un par de veces.

J.R.M. Sí, a Teo le han dado dos palizas y he tenido que operarlo en dos ocasiones, casi se muere. En ambas, las heridas se las ocasionaron dos perros que iban sueltos. Que los perros vayan sueltos lo llevo muy mal, sobre todo los grandes. Somos muy inconscientes y poco respetuosos. Tenemos libertad para pasear a nuestros perros, pero también está la libertad de los demás de que nadie les haga pasar miedo.

A Teo le han dado dos palizas y le han tenido que operar"

C. Creó una fundación que lleva su nombre en Brunete, su pueblo natal. ¿Cuál era el objetivo?

J.R.M. Empecé con una escuela de niños y luego la trasformé en una fundación. Cuando comenzamos, una de las cosas que más me llamaba la atención era ver a los chavales con las litronas y los porros. Mi hijo tenía cuatro años y pensaba: «Dentro de diez estará ahí». He querido reivindicar los valores positivos del deporte. Tenemos casi 400 chavales jugando al fútbol con unos 14 entrenadores. Además, colaboramos con labores sociales en el Valle de Ushe (Pakistán) cerca del Karakorum, con Sebastián Álvaro, en el Sahel, con niños Saharauis en Madagascar y, más recientemente, en Puerto Maldonado (Perú), en la casa de acogida del Hogar de Nazaret (www.fundacionjrdelamorena.es).

C. ¿Se preocupan los clubes de los chavales?

J.R.M. Tenemos la mejor cantera del mundo. Lo veo con los campeonatos que hacemos.

C. ¿Están mejor preparados?

J.R.M. Antes los genios salían de la calle y todos querían ser delanteros. Ahora tienen sus entrenadores, les van educando y ven sus cualidades. No todos quieren ser Messi, también quieren ser Piqué, Sergio Ramos o Casillas.

En mi fundación, reivindico los valores del deporte"

C. ¿Por qué genera agresividad el fútbol?

J.R.M. Esa es la parte mala, me saca de mis casillas. Arrastramos la pasión de una manera que lo llegamos a convertir en una especie de guerra. El primer paso es el insulto: en el momento que nos convenzamos de que nadie tiene derecho a insultar, la violencia estará erradicada.

C. ¿Hay un antes y un después en la información periodística con De la Morena?

J.R.M. No, no, sería demasiado presuntuoso decir eso. Yo he tenido mi estilo y a algunos les ha gustado más y a otros menos. Intento ser honesto y que lo que hago sea verdad, aun a sabiendas de que me puedo equivocar. No actúo ante la gente, por eso resulto difícil de imitar, aunque ahora lo hace Carlos Latre.

C. Hemos conocido los abusos sexuales a más de 150 gimnastas por el médico Larry Nassar en USA. ¿Existe el acoso en el deporte español?

J.R.M. Hemos sido machistas siempre, aunque los hombres no nos damos cuenta. También el feminismo ha contribuido a veces a que el hombre normal se defienda un poco. Eso hace que los machistas lo sean más todavía. Los abusos a mujeres me resultan repugnantes. Yo no lo llevaría solo al machismo y a la violencia de género, lo analizaría más en una sociedad violenta. No solamente es con la mujer, es con los niños, con los débiles, con los propios hombres. El más fuerte contra el más débil. Lo he visto en la calle en las discusiones de tráfico.

C. ¿Qué le parece el fichaje de Contador por Eurosport?

J.R.M. Contador es muy bueno, pero me parece que el número uno de la comunicación de los deportistas ha sido Pedro Delgado. Se cultivó mucho, sabe trasmitir, tiene una sonrisa cautivadora y produce credibilidad. Siempre he querido estar cerca de él. Cuando me vine a Onda Cero, se vino conmigo. En el mundo del fútbol, el mejor es Valdano: habla con imágenes y lo que explica lo estás viendo.

