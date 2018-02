19 feb 2018

Este fin de semana, la separación de Arantxa Sánchez Vicario y Josep Santacana, el hombre por el que se enfrentó a su familia y se quedó prácticamente sola, ha llenado espacio en los medios de comunicación y ha dejado cara de sorpresa a miles de lectores.

Sin embargo, la sorpresa no habría sido tal para el círculo íntimo del exmatrimonio, que conoce desde hace tiempo las desaveninecias conyugales y la situación real de la pareja: que llevan más de dos años haciendo vidas separadas, aunque compartiendo domicilio.

Ha sido ahora, cuando el empresario -dedicado a los negocios inmobiliarios- ha abandonado ese domicilio familiar y ha pedido la custodia de los dos hijos que tienen en común, cuando se ha sabido que la exestrella del tenis mundial está atrevesando otro de los tragos más amargos de su vida.

Su entorno asegura que Arantxa está "destrozada", porque no ha aceptado el fin de la relación. No lo aceptó cuando las cosas comenzaron a torcerse, luchando como cuando lo hacía en la tierra batida de Roland Garros. Y no lo acepta ahora, aunque sí está dispuesta a demotrar que está en plenas facultades mentales de hacerse cargo de sus hijos.

Ayer, en 'Viva la vida', un reportero desde Miami, ciudad en la que se asentó hace años con Josep, aseguraba que la madre de Sánchez Vicario, Marisa, había reconocido haber tenido contacto con ella para preocuparse por cómo se encontraba. Teniendo en cuenta que lo último que sabíamos es que ni se hablaban, al menos a la exdeportista se le abre una ventana de aire fresco para el desahogo.

Habrá que esperar a que salgan a la luz los téminos en los que Santacana ha formulado la demanda de divorcio, para conocer si, realmente como se ha dicho, este pretende quedarse con el dinero de ella. Hay que recordar que Sánchez Vicario le nombró adminitrador único de sus empresas cuando contrajeron matrimonio.

El culebrón está servido. Veremos quién sale airoso de este partido que, de nuevo, la vida obliga librar a Arantxa Sánchez Vicario.

