El susto de Laura Matamoros durante su embarazo

19 feb 2018

Laura Matamoros está alcanzado el final de su embarazo. La hija de Kiko Matamoros está haciendo un exhaustivo siguimiento de su gestación en su canal de Mtmad , donde sus seguidores pueden estar al tanto de su día a día.

Este fin de semana, Mtmad sorprendía a los seguidores de Matamoros adelantando un duro episodio en la gestación de la ganadora de 'GH VIP'. La la hija de Kiko Matamoros y Marian Flores explicaba que se ha asustado mucho y que ha pasado una de las peores noches de su vida.

"La verdad es que tengo que contaros algo. Y es que esta noche me he llevado un susto de muerte", adelanta Laura en su vídeo. "He empezado a notar dolores muy fuertes y he pasado la peor noche de mi vida o la del embarazo por lo menos", continuaba antes de aclarar: "Esto ha sido lo peor de lo peor".

Con apenas tres horas de sueño en toda la noche, Laura Matamoros se muestra cansada en su vídeo, explicando que no pudo conciliar el sueño hasta las 5 de la mañana. Confiamos en que no vuelva a tener esas molestias y pueda conciliar el sueño para descansar antes de la llegada del bebé.

