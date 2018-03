28 mar 2018

Está contando los días para dar a luz y ha decidido quitarse la camiseta, tapar sus pechos con los brazos y mostrar el embarazo al desnudo en la portada de una revista.

Laura Matamoros, que está a punto de hacer abuelo al excolaborador de 'Sálvame' Kiko Matamoros, ha decido enseñar al mundo su cuerpo y la belleza de quien está a punto de ser madre -en su caso, por primera vez-.

La 'influecer', además, publicó ayer un vídeo en Mtmad en el que le dedicaba una carta a ese pequeño que aún no está en la mundo y al que, como todavía no han elegido nombre, se dirigía como "cosita".

Tengo miedo de no ser una buena mamá"

"Tengo miedo de no ser una buena mamá para tí, aunque algo me dice que no, que sabré hacerlo bien porque te siento dentro, sé cómo te mueves y cómo me hablas diciendo: ‘Mami, estoy aquí’", confiesa acerca de sus miedos antes de tener a ese niño en sus brazos.

"Tú papá se ríe de mí, porque tengo una barrigota enorme y estoy todo el rato comiendo chuches. ¡Ay! Cuando pruebes las chuches como te gustarán", continúa.

Y asegura que, aunque a Benji Aparicio -conoce quién es pinchando aquí-, padre de la criatura le quiere muchos, a él le querrá más. Lo dice antes de admitir que está deseando tenerle en el mundo y poder abrazarle.

