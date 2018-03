22 mar 2018

Seguramente, cuando su tía Isabel Pantoja dijo que no le gustaba que Anabel se ganara la vida en 'Sálvame', no se refería a que se cambiara de plató dentro de Mediaset. O, al menos, no que lo hiciera hacia un formato en el que los contenidos son muy similares.

Decimos esto porque Anabel Pantoja debutará esta noche como colaboradora de 'Cazamariposas', el espacio más mordaz de la parrilla de Divinity, donde ya tienen su silla personajes tan dispares como Rebeca Pous -de quien hoy hemos conocido la noticia que podría ser hija de Jesús Hermida- o Dinio.

Anabel tendrá que alternar, de este modo, sus viajes desde Sevilla a Madrid con los que realice desde la capital andaluza hasta Barcelona, que es donde se realiza este programa.

Con María Lapiedra en la isla de 'Supervivientes', ¿se convertirá ella en si sustituta? ¿Tendrá la intención de robarle la silla a quien es, también, su compañera en 'Sálvame'?

