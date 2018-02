Juan Pozuelo: "Me preocupa la gente a la que excluimos"

25 feb 2018

Todos conocemos a Juan Pozuelo como un cocinero mediático que ha estado al frente de varios programas televisivos, en distintas cadenas...

Pero a usted, que es muy respetuoso con la profesión, le gusta presentarse como un gran enamorado de la gastronomía.

Juan Pozuelo Es que me gusta la gastronomía en todos sus conceptos. Me gusta comer, ir al mercado, a las tiendas, conocer productos... Me encanta ir al campo a ver cómo están comiendo las vacas, ver a los cerdos entre las encinas en el valle de los Pedroches, de donde es toda mi familia. Me gusta todo el proceso.

C. Le conocí en el año 2006, cuando publicó su libro: '199 recetas de pasta y un salmorejo'. Yo, que además de tener un programa de radio en aquella época, tenía más moral que el Alcoyano, le reté a una cata a ciegas de salmorejo. Ni qué decir tiene que ganó usted. Pero por poco

J.P. Por muy poquito, de hecho, porque creo que, como eras de la casa, dijeron: "Que gane el invitado" (risas).

C. Hemos tenido ocasión de vernos en más ocasiones y de compartir plató y cocina, pero hace tiempo que no nos vemos.

J.P. Yo ahora estoy haciendo el camino inverso. Toda mi vida he ido aprobando oposiciones. Conseguí una plaza en la academia militar, con 14 años, donde estuve hasta los 23. Antes de solicitar la licencia ya había aprobado unas oposiciones para la Comunidad de Madrid. Al poco aprobé otras de profesor. Estuve de director del hotel escuela durante muchos años y cuando tenía lo que aparentemente se busca: un puesto interesante, decidí pedir una excedencia para irme al sector privado, reinventarme y empezar de nuevo con 35 años. Y llevo diez años haciendo otras cosas. Antes daba clases, le contaba a la gente cómo era la restauración, pero sentía que no era real, porque yo no había vivido a fondo ese mundo y necesitaba tener esa experiencia para después contarla. Empecé montando un restaurante, incumpliendo todas aquellas cosas que les contaba a los alumnos. Fue un fracaso, una ruina económica. A continuación, me incorporé al mundo de las hamburguesas, a desarrollar un concepto gastronómico que no existía. Y desde hace dos años, colaboro con empresas del sector de la alimentación.

C. Juan, además, es un hombre que lleva años colaborando con Infancia con futuro, una ONG que nació hace ya 20 años y que trabaja en Guatemala. Cuéntenos qué hacen exactamente.

J.P. En paralelo a mi vida profesional, fui monitor de tiempo libre con los salesianos durante años, llevando grupos de confirmación, de teatro musical… Así es como empecé a vivir una especie de actitud de servicio hacia los demás y como consecuencia de esto, comencé a conocer otras cosas. Colaboro con Infancia con futuro desde que se fundó, porque el presidente de esta ONG era el capitán de mi compañía en la academia militar y teníamos mucho contacto. Desde ese momento, hemos intentado ir haciendo cosas para sacar a gente de la calle.

C. Todo empezó con los talleres de gastronomía, solidarios, ¿no?

J.P. Sí, para recaudar fondos. A lo mejor solo sacábamos mil euros, pero mil euros allí es mucho dinero y es verdad que al final, aunque es importante la aportación mensual de los socios, las actividades puntuales ayudan mucho. Ahora, en marzo, tenemos un taller de arroces, para conseguir dinero para mandarlo a Infancia con futuro.

C. Aviso: soy valenciana...

J.P. Pues, ahora voy a tener que desafiarte yo a ti. Siguiente reto: arroz (risas). Sobre todo se trata de pasar un día divertido y a la vez ayudar. Hay muchos niños que se quedan por el camino, porque no tienen posibilidad de estudiar. En la zona de Guatemala donde trabaja esta ONG, en Cerritos, los niños, desde muy pequeños, tienen que empezar a trabajar. Eso significa, no poder estudiar, no tener otras opciones. La misión fundamental de Infancia con futuro es dar a estos niños la oportunidad de seguir estudiando, ayudando, de alguna manera, a las familias, pero el objetivo son ellos, que adquieran herramientas para que sean ellos mismos y, después, que ayuden a los suyos. Dar un futuro a niños que hoy, todavía, lo tienen complicado.

C. Después llegó la hamburguesa solidaria, con su receta de boloñesa de pollo, con pimiento y cebolla pochada, que nos acercaba a los sabores de Guatemala.

J.P. Sí, pimiento, cebolla, maíz, un sabor muy de allí… Y funcionó, porque, como te decía antes, yo creo que lo más efectivo es llevar a cabo acciones concretas y directas. Y hemos escrito un cuento.

El cariño es un ingrediente fundamental"

C. El cuento 'Virutas y el arco iris'.

J.P. Marta Álvaro, profesora y amiga, me preguntó si podíamos hacer algo juntos. Mónica se hizo cargo de las ilustraciones. El cuento surgió de Madelin, una niña real de Guatemala que quería ser chef, pero no sabe. Se encuentra a Virutas, que es un rallador, que tiene como lema: ‘No te rayes’. Los dos juntos hacen un viaje por el arco iris y cada color va asociado a un planeta y a un alimento. La idea era dar una serie de recetas fáciles para que los pequeños pudieran meterse en la cocina con los padres y hacerlas. Es una manera de seguir ayudando. De hecho, ya hay niños que recibieron formación, que han ido creciendo y ahora son formadores de otros niños. Por eso, a pesar de lo duro que es, te das cuenta de que si siembras, recoges. El cuento se consigue en la web: www.infanciaconfuturo.org.

C. ¿Es la protección a la infancia lo que más le preocupa?

J.P. Me preocupa, sobre todo, la gente a la que excluimos. He colaborado en algún comedor social de la madre Teresa de Calcuta, con enfermos terminales de sida, con personas a las que, quiero pensar que por despiste, olvidamos. Por ejemplo, la gente que está en la calle. Alguna vez he tenido la experiencia de sentarme con ellos y te das cuenta de que no piden, lo único que quieren es que les mires, que les dediques dos minutos a preguntarles qué tal, qué esperan.

C. También apadrinó el libro: 'Aquello recuerdos tan sabrosos', con recetas que recopilaron varios mayores con alzheimer.

J.P. Hicieron un libro, una especie de agenda o cuaderno de recetas, escritas para que no se les olvidaran. ¡Qué enfermedad tan terrible!, primero para ellos, que se van dando cuenta, y, después, cuando ya avanza, para su entorn.

C. Sé que necesita hacer las cosas con el corazón.

J.P. Entiendo que no hay otra manera de hacerlas. Bueno sí, pero no es lo mismo. Trasladándolo al mundo de la cocina, es imposible que algo esté rico si no se hace con el corazón. Podrá estar aceptable, pero estoy convencido de que ningún plato así te puede emocionar.

C. El cariño es un ingrediente más.

J.P. Que nunca aparece en las recetas, pero es fundamental.

C. Me gusta una frase de su web: "Caminar acompañado es la mejor manera de llegar más lejos".

J.P. Sí, es un proceso evolutivo en mi vida. Yo me desplazo por Madrid, andando rápido o en bicicleta, pero vas descubriendo que hay veces en las que necesitas ayuda y entonces, te paras. En dos años, me he roto la clavícula, cayéndome de la bici y hace unos meses, el peroné. De esa manera, descubres que ya no puedes ir rápido, pero si haces el recorrido con alguien, ese viaje puede ser enriquecedor. Terminas dándote cuenta de que acompañado puedes llegar mucho más lejos, porque las etapas son más llevaderas.

C. ¿Qué será lo próximo?

J.P. Seguir aprendiendo. Y en lo solidario, además colaboramos con una escuela de gastronomía solidaria, de Chema de Isidros, donde dan clases de cocina a chavales en riesgo de exclusión para que puedan encontrar un trabajo. Lo importante es darnos cuenta de que en el mundo nos necesitamos todos.

