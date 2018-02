Laura Escanes: "Risto y yo queremos tener hijos juntos"

27 feb 2018

Laura Escanes ha vuelto a Youtube con un nuevo vídeo, de preguntas y respuestas, que muchos de sus fans esperaban con gran ansia. En este nuevo vídeo Escanes aborda todo tipo de preguntas y temas personales como: la relación actual con sus amigas, las cosas que nunca faltan en su bolso, pistas de su primer libro e incluso temas más personales relacionados con su mayor complejo o con la posibilidad de tener hijos con Risto Mejide.

Sobre el tema de tener hijos, la youtuber ha admitido: "Risto y yo queremos tener hijos juntos, pero creemos que no es el momento". Según ha aclarado Escanes, los continuos viajes por trabajo de ambos hacen difícil plantearse ser padres.

En cuanto a su mayor complejo, la youtuber se ha sincerado ante sus seguidores y ha confesado: "En mi caso lo que siempre me han criticado han sido las piernas" y añade: "de tanto escucharlo me lo he acabado creyendo" (...) "Yo creo que mi complejo es ese, tener las piernas más cortas que el tronco". Un complejo que ya admitió anteriormente en el vídeo de Dulceida dedicado al "Respeto" a las imperfecciones.

Pero lejos de hundirse en las críticas, Laura Escanes anima a sus seguidores a luchar contra sus 'imperfecciones'. "Cada uno tenemos nuestras debilidades, pero tenemos que intentar que esas debilidades se conviertan en nuestro punto fuerte. A lo mejor es algo que a nosotros no nos gusta, pero a otra persona es lo que más les gusta de nosotros", remataba.

