Màxim Huerta: "Realmente, es mi perra la que me saca a pasear a mí"

1 mar 2018 ángeles villacastín

Es periodista, escritor y nació en el Mediterráneo, como dice la canción de Serrat. Doña Leo también es de Valencia, vive con él y es una perrita sin raza y recogida de la calle. Entrevistamos a Màxim Huerta en un bar del Mercado Barceló de Madrid. Ella ha entendido que de cómo se comporte dependerá que en el futuro puedan entrar allí los de su raza y ha hecho alarde de sus buenos modales.

"Se llama Leocadia, pero la empecé a llamar Leo. Se lo puse porque me gustaba la película 'La flor de mi secreto'. La protagonista es escritora y se llama Leo (Marisa Paredes). Un día me la encontré y le dije: "Marisa mi perra se llama como tú, bueno como tu personaje'", relata Màxim.

Corazón Hábleme de doña Leo.

Màxim Huerta Llegó en un momento importante en mi vida. Siempre he tenido perros y en aquella época tenía a Coco, una perrita que con 17 años era ejemplar. Pero antes de que se fuera, decidí coger a Leo. Tengo una amiga que recoge perros abandonados y los cuida en su casa. Un día me dijo: "Ha llegado una perrita que te va a encantar, la hemos cogido de la carretera". Y me la quedé.

C. ¿Doña Leo es madrileña?

M.H. Es de un pueblo de Valencia, aunque no es muy fallera. Detesta las tracas, la ponen nerviosa. Los animales son muy sensibles a los ruidos. Tengo una amiga que se tiene que ir con sus perros fuera de la ciudad en esas fechas. Hace unas semanas se tiró una desde un balcón, ante la presión.

C. Parece muy mimosa.

M.H. Es muy alegre y va buscando el cariño como si en casa no se lo diéramos. Cuando salimos saluda a todo el mundo. Parece la alcaldesa. Hay veces que se sube a las mesas para coger comida. Una vez robó un filete. Lo de pedir cariño creo que es una estrategia. En la playa me lo hace.

Leo es de Valencia, aunque no muy fallera"

C. Cada vez hay más playas que admiten perros.

M.H. Debería haber en todas una zona para mascotas porque, aunque hay gente que se queja de los perros, hay lugares llenos de latas y personas que esconden las colillas.

C. Hablemos de su libro 'La parte escondida del iceberg'.

M.H. Es una novela dura que necesitaba escribir. Acabo de terminar otra que se titula 'Firmamento'. Es un libro mediterráneo, que nació en un hotel de Mallorca, luminoso, con mucha sensualidad. He disfrutado escribiendo. Saldrá el 5 de abril

C. ¿Qué hace doña Leo mientras usted escribe?

M.H. Se queda muy quieta porque percibe que no tiene que decirme nada y cuando quiere salir, me da con la cabeza. Realmente es ella la que me saca a pasear a mí.

C. Tiene aparcada su vuelta a la televisión.

M.H. He tenido ofertas interesantes, pero no me enamoraban. Hacer tele por hacer no me gusta. Prefiero seguir escribiendo, aunque he tenido un coqueteo con un proyecto.

He tenido ofertas interesantes, pero no me enamoraban"

C. Eso significa que volverá.

M.H. Hemos hablado muchas veces y me ha gustado, pero no te puedo decir nada más.

C. ¿Está en una buena época?

M.H. Sí, he pasado una muy mala. Mi padre murió hace meses, han sido tres años de alzheimer. Creo que esto es un regalo que me envía él, desde donde esté. Soy hijo único y ha recaído toda la responsabilidad sobre mí.

C. Ha debido ser muy duro.

M.H. Mucho, pero si alguien fue fundamental es doña Leo. También lo fue para mi padre. Aunque no hablaba porque se le olvidaban las cosas, la tocaba y jugaba con ella.

Seguro que también te interesa...

Magüi Mira: "Los gatos dan la energía que reciben"

Víctor Ullate: "El maltrato animal está poco castigado"

Fernando Tejero: "Un ser humano que maltrata a un animal, es un descerebrado"

¿Sabías que Màxim Huerta es Acuario? Consulta su horóscopo?