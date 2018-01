Fernando Tejero: "Un ser humano que maltrata a un animal, es un descerebrado"

5 ene 2018 ángeles villacastín

Compartir en google plus

Son las 12 de la mañana y la familia canina del actor Fernando Tejero (50) nos recibe con ladridos de bienvenida a la llegada: están muy bien educadas.

Así nos presenta a sus perritas.

Corazón Fernando, dice la leyenda que los perros del mismo sexo se pelean mucho y, usted, tiene tres hembras: Pepa, Lía y Lúa –una 'westie' y dos 'spitz' alemanes– ¿Cómo se llevan?

Fernando Tejero Muy bien. Cada una tiene su espacio, su carácter y su personalidad. Con lo tranquila y buena que es, y sin pretenderlo, la reina es Pepa: se ha hecho con el respeto de sus dos compañeras.

C. ¿Están castradas?

F.T. No, yo no soy partidario de operarles. Imagino una castración a una persona y me parece algo terrible.

C. ¿Siempre han vivido las tres solas?

F.T. No, Pepa llegó cuando yo tenía en casa a Wuddy, un 'westie' con el que viví diez años. Era complicado los días que estaba con el celo, pero nunca tuve que separarlos, los controlaba y, con eso, era suficiente.

C. ¿Que pasó con Wuddy?

F.T. Lo pasé muy mal. Tuvo una enfermedad larga y muy fastidiosa. Cuando murió, nos quedamos fatal y Pepa se deprimió mucho. Pensé en no tener otro perro, pero la vi tan triste que decidí buscarle compañía. Entonces, apareció Lía, que ladra muchísimo, y más tarde llegó Lúa.

C. ¿Sus ladridos son una forma de comunicarse?

F.T. Sí, yo creo que, a veces, te responden y la forma de expresarse de Lía es con sus ladridos. Depende de lo que quieran o de lo que esté reclamando, el ladrido es distinto. Le gusta mucho llamar la atención, es muy ególatra, te pide muchas caricias y quiere que la cojan más a ella. Yo reflexiono mucho sobre mis perras y, a veces, me pregunto: "¿Serán felices?".

Los perros tienen mejores sentimientos que algunas personas"

C. ¿Hay que tener una psicología especial para entender a las mascotas?

F.T. Primero, te tienen que gustar y saber que les tienes que dedicar mucho tiempo. A mí me cuesta entender que haya gente que los maltrate, son seres vivos. A veces, pienso que tienen mejores sentimientos que algunas personas. Son menos dañinos y muy agradecidos.

C. ¿Usted les cocina o prefiere que coman pienso?

F.T. Comen de todo, sobre todo, les cocino pollo. Me parece aburrido darles solo pienso.

C. ¿Cree que estamos humanizando a las mascotas?

F.T. Hay que humanizar más a las personas, la conciencia animal en este país es cero. El ser humano que maltrata a un animal para divertirse en las fiestas es un descerebrado, un enfermo. Yo humanizo a mis perras porque viven conmigo. No tengo unas perras para que me acompañen a mí, nos hacemos compañía mutuamente.

C. ¿Ha colaborado con diferentes asociaciones como SOS Delfines o El Refugio, entre otras. ¿La imagen de los famosos sirve para concienciar?

F.T. Yo lo hago con ese fin. Si mi cara sirve para esas causas, bienvenido sea. Si pongo algo en las redes sociales en relación con la defensa de los animales, la gente se vuelca de una manera brutal.

C. Alcanzó la cima de su popularidad con 'Aquí no hay quien viva' (Antena 3) y 'La que se avecina' (Telecinco). Ahora, ¿en qué proyecto está trabajando?

F.T. Estoy de gira con 'La cantante calva', de Eugéne Ionesco. Se estrenó en el Teatro Español la primavera pasada. Volveremos en mayo a Madrid, justo un año después.

C. ¿Y hay algo nuevo para los próximos meses que me pueda avanzar?

F.T. Una serie de la que no puedo hablar mucho, una película para octubre y otra función de teatro que voy a hacer: 'Las criadas', de Jean Genet, con Ernesto Alterio y Nathalie Poza.

C. Usted ha sido ganador de un Goya, dos veces nominado y tiene los premios Fotogramas, TP, Unión de Actores, Festival de Málaga... ¿Cuál le falta?

F.T. El mayor premio son los 20 años que llevo en esta profesión. Y ojalá que nunca tenga que nombrar la palabra paro. Me siento un privilegiado y lo que quiero es que nunca me falte trabajo.

Seguro que también te interesa...

Fernando Tejero será padre por gestación subrogada

"Quería ponerme a prueba, ver si sabía cocinar"

¿Tiene nuevo novio Fernando Tejero?