7 mar 2018

María José Suárez ya está de vuelta de sus vacaciones en Bahamas, donde ha disfrutado de unos días de relax y donde ha celebrado sus 43 años de la mejor manera, acompañada por su pareja y su hijo (que acaba de cumplir los seis meses).

Durante su viaje la ex Miss España compartió con sus seguidores de Instagram algunas instantáneas que no pudo evitar comparar con las de su anterior viaje a las Bahamas, hace tres años.

María José Suárez escribía hace unos días en redes: "Pues como hace dos años en este mismo lugar no estoy la verdad, pero después de dar a luz hace 6 meses la piel no está igual. Foto 2 y 3 hace dos y 3 años atrás"... Asegura también que ha tratado de hacerse retoques con un programa pero que finalmente optó por no utilizarlo: "me he visto muy ridícula quitándome de allí y poniéndome de allá así que he decidido subirla tal cual, por no poner ni filtro lleva. Esto es lo que hay... (de momento... volveré)", confesaba la modelo.

María José Suárez compartía esta publicación en Instagram, hace apenas 4 días. pinit

La publicación se ha llenado de mensajes de apoyo y cariño para María José. De hecho su amiga Eva González le ha recordado que la felicidad que reflejan sus fotos de hace tres años, nada tienen que ver con la felicidad que refleja ahora la modelo desde que Elías vino al mundo.

La publicación ha llegado casi a los 12.000 'me gusta' y ya cuenta con más de 800 comentarios.

