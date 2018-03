16 mar 2018

Uno de los momentos más esperados de cada edición de 'Supervivientes' es ver a los concursantes saltar al vacío desde el helicóptero. Y, en esta ocasión, no iba a ser diferente. De hecho, esta edición comenzaba con la imagen de Lara Álvarez dando la bienvenida a la audiencia desde esa aeronave.

Antes de lanzarse a la isla, Jorge Javier desde plató les informaba de que debían elegir al líder. Una decisión de suma importancia por las ventajas que eso supone en la dinámica del concurso.

Una vez elegidos el Maestro Joao y Daniel Sampedro como líderes, era Raquel Mosquera quien "muy ilusionada", saltaba en primer lugar. Ella le dedicaba el salto a sus hijos, a su "maridazo", a su familia, a España y a Jorge Javier

Raquel Mosquera saltando al vacío. pinit

El siguiente era Maestro Joao, que se negaba a cantar algo de Rocío Jurado para no empeorar la meteorología. Y se lo dedicaba a su madre

Maestro Joao listo para saltar desde el helicóptero. pinit

El tercero era Sergio Carvajal, que estos días lo ha pasado mal porque echa en falta a su chica y a la que le dedicaba la caída.

Sergio Caravajal nadando hacia la orilla. pinit

Saray Montoya realizaba un salto 'flamenco'. O así lo denominaba ella...

Sray Montoya instantes antes de saltar desde el helicóptero. pinit

Adrián Rodríguez se lo dedicaba, entre otra retahíla de personas, a su gente del barrio de Cornella.

Axdrián Rodríguez listo para saltar y comenzar 'Supervivientes 2018'. pinit

María Jesús Ruiz lo hacía por Andújar poco después de estar a punto de llorar. Y se presignaba antes de saltar desde el helicóptero e iniciar la aventura.

María Jesús Ruiz justo antes de comenzar su participación en 'Supervivientes 2018'. pinit

Llegaba el turno para Melissa Vargas, a quien Jorge Javier le preguntaba si este salto desde el helicóptero era "su primera vez" y se lo dedicaba a su hermano.

Melissa Vargas concentrada antes de saltar. pinit

Cuando Alberto Isla estaba a punto de lanzarle, a Chabelita se le caía una lagrimilla. Él le decía todo lo que la quería y lo que la echaba de menos. A ella y a los niños, claro.

Alberto Isla, con las piernas abiertas, antes de lanzarse al agua. pinit

Quien tenía una cara de nervios palpable era Isabell Castell.

Isabell Castell cierra los ojos antes de comenzar su participación en 'Supervivientes 2018'. pinit

Francisco le mandaba un beso muy fuerte a Paca, su mujer y "lo mejor que me ha pasado en mi vida". Y se cantaba un pedacito de 'Valencia', en honor a su tierra, que vivirá Las Fallas en unos días. A todos los valencianos les dedicaba ese salto.

Francisco listo para saltar desde el helicóptero. pinit

Romina Malaspina decía estar deseando conocer a un Jorge Javier Vázquez que la saludaba desde plató. Ilusionada, saltaba al vacío dedicándoselo a su madre.

Romina Malaspina en el aire saltando desde el helicóptero. pinit

Era el momento de una de las estrellas de la edición: María Lapiedra. Por supuesto, se lo dedicaba a sus dos hijas y a Gustavo González, al que le pedía que se porte bien en su ausencia. ¿Se portará ella bien?

María Lapiedra encogía ligeramente las piernas al saltar rumbo a su aventura en 'Supervivientes 2018'. pinit

A Sofía Suescun le daba vértigo y bastante miedo, pero finalmente, se llenó de valor para afrontar el primer gran reto de su paso por 'Supervivientes 2018'. Sofía se lo dedicaba a su madre, a su hermano, a Alejandro Albalá y a todos sus fans, por los que confiesa que se ha atrevido a ir al 'relaity'. Ella era a la que más le costó realizar el salto, lágrimas incluidas.

Sofía Suescun al borde del llanto antes de saltar, algo que le costó unos minutos. pinit

Tras ella, quien saltaba era Daniel Sampedro 'Logan', tras vacilar a Jorge Javier diciendo "cambio" después de cada una de las frases que intercambió con el presentador. Por supuesto, mandó un saludo a su "patria querida, Asturias".

Logan le dedicó el saltó a Asturias. pinit

"No voy a defraudar a todos los que me quieren". Así saludaba Mayte Zaldívar desde el helicóptero. Le pedía a Jorge que no se riera demasiado con su salto, para el que se preparó de manera especial al tener problemas en un oído; con un gorro modelo jugadora de waterpolo.

Mayte Zaldívar con su gorro especial por sus problemas de oído. pinit

Cerraba la ronda de saltos su pareja, Fernando Marcos, que realizó un salto libre con unos aspavientos con las piernas indescriptibles.

Fernando Marcos, el último en saltar desde el helicóptero. pinit

