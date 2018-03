21 mar 2018 ángeles villacastín

Marina San José es Berta, la pareja de Toni, Luis Merlo, en la obra de teatro 'El test', una comedia que se representa estos días en el Teatro Cofidis Alcázar de Madrid. Acompañada por Antonio Molero y Maru Valdivieso, la función pone en cuestión los principios y la integridad de sus protagonistas.

80 minutos en los que el público no deja de cuestionarse el poder del dinero. Dirigida por Cristina Clemente y escrita por Jordi Vallejo, ya ha cosechado el premio Fray Luis de León.

Corazón (Marina silba a Mora y a Limona, sus dos perras para que no se despisten mientas hacemos la entrevista) ¿De qué raza son?

Marina San José Limona, de año y medio, es un podenco andaluz y Mora , un caniche de 12 años.

C. ¿Dónde los compró?

M.S.J. No los he comprado. Durante un tiempo estuve acogiendo cachorros en casa y Limona fue la tercera que tuve: llevaba dos meses conmigo y me dijeron que la habían adoptado en Francia. Cuando ya tenía todo en regla, me comentaron que la familia había tenido un accidente y no se podían hacer cargo. Entonces decidí quedármela. Mora era de mi abuela.

C. ¿Es beneficiosa esta relación intergeneracional?

M.S.J. Limona ha rejuvenecido a Mora: le da mucha marcha. Aunque los caniches son muy longevos, nadie diría que tiene 12 años, es muy activa. Se llevan muy bien si no hay comida por delante.

Marina San José con sus agapornis. pinit

C. ¿Es complicado tener dos animales del mismo sexo o es un tópico?

M.S.J. Siempre he tenido perras. Una vez tuve un macho, pero era un poco tontorrón. En mi casa siempre hemos tenido hembras. Ellas se llevan muy bien; Limona le da mucha caña y mucho cariño.

C. También cuenta en la familia con dos pájaros..

M.S.J. Sí, me convenció un amigo que es cetrero y me regaló uno, y al año, cogí a la otra. Al principio fue complicado, porque se llevaban mal, pero ya duermen juntos. Le puse el nombre de Rita, aunque es macho y se debería llamar Rito, y la hembra se llama Maribel.

C. ¿Qué tipo de pájaros son?

M.S.J. Agapornis africanos.

C. Los perros son animales más cercanos porque se los acaricia, se los puede coger en brazos, salir con ellos. ¿Cómo es la relación con los pájaros?

M.S.J. Los he tenido desde pequeña, les he dado las papillas, como si fueran bebés. También los acaricio…

Los agapornis hacen perrerías a la caniche"

C. ¿Y cómo se llevan con Limona y Mora?

M.S.J. Con Mora se llevan genial, se posan en su cabeza y le hacen todo tipo de perrerías. Con Limona, tengo que estar más atenta. Es un perro de caza y le sale el instinto.

C. O sea, que suelen estar sueltas por la casa.

M.S.J. Sí, pero tienen su jaula de donde salen y entran.

C. ¿Ha pensado en la descendencia de Rita y Maribel?

M.S.J. Bueno, Rita no sabe qué hacer y aunque Maribel pone huevos y los cuidan entre los dos, no han salido polluelos por el momento.

C. Aunque la conversación es interesante, el papel de Marina en la obra 'El Test', también. Una comedia que pone en jaque a los personajes a través de los sentimientos y el dinero. ¿Cree que todos tenemos un precio?

M.S.J. Yo no creo que todos tengamos un precio. Eso lo cree Toni, el personaje de Luis Merlo en esta obra. Su vida está basada en eso, en ponerle precio a todo.

C. Ana Belén, su madre, y usted fueron nominadas a los premios Fotogramas: ella como Mejor actriz de televisión por la serie 'Traición' y usted, por 'El test'. ¿Qué es lo que se dicen en este caso?

M.S.J. (Risas) Mucha suerte. Mi premio en realidad ha sido estar nominada junto a Nuria Espert y Carmen Machi.

C. En los Goya, reivindicaron más presencia femenina en el cine ¿Queda mucho por hacer en este campo?

M.S.J. Creo que pasito a pasito se van consiguiendo cosas

