26 mar 2018

Gustavo González acudió este fin de semana a 'Sábado Deluxe', donde protagonizó un nuevo episodio relacionado con la relación que mantiene con María Lapiedra, ahora concursante de 'Supervivientes 2018'.

María Patiño fue la encargada de presentar el 'PoliDeluxe', en el que Gustavo se sinceró para aclarar los muchos rumores que se han contado sobre su historia de amor con María Lapiedra.

Sobre lo que ha asegurado: "se me ha puesto en entredicho en muchas situaciones y de esta manera voy a intentar que entiendan mi verdad". Una de las afirmaciones que más sorprendió al público fue cuando el colaborador reconoció que su relación con Lapiedra estuvo a punto de romperse: "Me he planteado en muchas ocasiones romper con María", confesaba.

Otra de las confesiones de Gustavo, ante sus compañeros, fue la revelación de que no se acostó con la amiga de su exmujer: "La información de que me acosté con una amiga de mi ex mujer me ha revuelto el estómago, me ha hecho perder a gente a la que quiero", afirmaba visiblemente molesto.

