19 feb 2018

Hubo un tiempo en el que María Lapiedra posaba con la estelada -y tal y absolutamente desnuda, para reforzar su mensaje- para apoyar la causa independentista. Era aquella época en la que compartía lecho con el expresidente del Barcelona, Joan Laporta, y se unió a la causa, parece ser, por amor.

Ahora, la colaboradora de 'Sálvame' y pareja de Gustavo González, asegura que aquella forma de pensar es cosa del pasado. Ha sido en una entrevista con 'Primera línea' donde ha confesado -también sin ropa-: "Fui independentista cuando estaba con Laporta, pero ahora soy apolítica".

María Lapiedra haciendo campaña independentista durante la etapa en la que era pareja de Joan Laporta. pinit

A lo largo de la charla con el periodista, pone en relieve las artes amatorias de González-"el día que Gustavo me hizo el amor, me enamoré, porque es una persona que me puede dar cariño y sexo a la vez"- a la vez que deja en mal lugar en la alcoba al hombre del que se está separando, Mark Hamilton -"es muy simple, básico, dos posturas y se acabó"-.

¿Cómo le habrá sentado a Hamilton que haya tirado por tierra su reputación en la cama? Seguro que encuentra el momento y el plató oportuno para defenderse.

